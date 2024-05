Republica Moldova nu va împiedica livrările de gaze ruseşti către Transnistria

Republica Moldova nu va împiedica livrările de gaze ruseşti în regiunea separatistă Transnistria, după ce acordul referitor la tranzitul acestor gaze prin Ucraina va expira în acest an, a declarat ministrul Energiei, Victor Parlicov, transmite agenţia Reuters.Autorităţile de la Kiev nu intenţionează să prelungească un acord referitor la transportul gazelor ruseşti spre Europa via Ucraina, acord care expiră la finele acestui an, ceea ce înseamnă că şi livrările spre Transnistria ar putea înceta.Cu prilejul unei vizite de stat în Norvegia, având drept scop creşterea cooperării, inclusiv în domeniul energiei, Victor Parlicov a spus că Guvernul de la Chişinău nu va sta în calea livrărilor de gaze ruseşti către Transnistria.„Nu vom împiedica livrarea de gaze ruseşti către regiune. Credem că, împreună cu Ucraina, putem găsi o modalitate pentru a menţine calmul în regiunea Transnistria”, a declarat Victor Parlicov.