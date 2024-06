Banking, energie, bursă. INFO economic

l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, vineri, 14 iunie, la 6,02% pe an, de la 6,03% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 a fost 7,56%. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,04% pe an, de la 6,05% joi, iar ROBOR la 12 luni a coborât la valoarea de 6,05%, de la 6,06%.l Obiectivul României privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie pentru anul 2035 este de 41,1%, iar pentru 2050 de 86,1%, conform proiectului Strategiei Energetice a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050, lansat în dezbatere de Ministerul Energiei. Capacităţile pe bază de huilă şi lignit sunt planificate să fie eliminate treptat până la finalul lui 2031, în timp ce capacităţile pe bază de gaz natural vor fi pregătite să utilizeze gaze verzi, precum hidrogenul, începând din 2036.l Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis incert şedinţa de vineri, 14 iunie, iar rulajul se cifra la 11,269 milioane de lei după o oră de la debutul tranzacţiilor. Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,03%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,01%. De asemenea, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a scăzut cu 0,15%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 0,39%.