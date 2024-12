Uniunea Scriitorilor – Filiala Dobrogea își consolidează comunitatea literară

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Dobrogea a celebrat joi, 19 decembrie, un moment deosebit pentru viața culturală a Constanței, primind oficial patru noi membri în rândurile sale.Evenimentul a avut loc la Muzeul de Artă din Constanța și a subliniat valoarea și diversitatea literară a regiunii. Totodată, cu acest prilej, a fost semnat un acord de colaborare cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști – Filiala Constanța, deschizând noi perspective pentru proiecte comune în sfera culturală și jurnalistică.Cei patru scriitori care s-au alăturat oficial Filialei Dobrogea sunt Florin Alexandru, Ovidiu Mihalache, Eduard Rosentzveigh și Luan Topciu.Florin Alexandru, cunoscut pentru romanele sale polițiste, și-a exprimat recunoștința față de sprijinul primit și a declarat că își dorește să continue să își facă cunoscută opera literară. „Am făcut tot ce am putut, am scris și am promovat cărțile mele oriunde am avut ocazia. Îi mulțumesc familiei mele pentru sprijin și voi rămâne activ, atât prin scris, cât și prin contribuțiile mele la revistă”, a declarat Florin Alexandru.Ovidiu Mihalache, pasionat de istorie, a mărturisit că majoritatea romanelor sale sunt ancorate în acest domeniu, pe care îl consideră o „patimă literară”.Eduard Rosentzveigh, de profesie psiholog, și-a mărturisit bucuria de a face parte din Uniunea Scriitorilor - Filiala Dobrogea. „Pe mine m-a atras întotdeauna literatura, în special realismul, care m-a ajutat să mă descopăr și să-mi definesc sufletul. Deși nu scriu doar poezie, aceasta rămâne cea mai reprezentativă pentru mine”, a declarat acesta.Luan Topciu este un scriitor, traducător, diplomat, profesor și, în același timp, un critic literar strălucit.„Vă mulțumesc pentru primirea caldă. Promit să contribui și să completez acest grup remarcabil”, a adăugat Luan Topciu.Prin acest eveniment, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Dobrogea își reafirmă angajamentul de a susține și promova literatura de calitate, consolidând o comunitate literară puternică și deschisă noilor inițiative culturale. Acordul semnat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști reprezintă un pas înainte în dezvoltarea unor proiecte care să aducă în prim-plan bogăția culturală și jurnalistică a Dobrogei.