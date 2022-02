UNTOLD 2022. Primul val de artişti, cu Major Lazer şi Anne-Marie, în premieră în România

Unul dintre cei mai apreciați și așteptați artiști, Kygo, pregătește un show deosebit pentru Untold 2022. DJ-ul și producătorul norvegian este cel care a pus bazele unui nou stil în muzica electronică, tropical house, la care a adăugat instrumentul său preferat, pianul.





O premieră pentru România, la festivalul Untold, este Major Lazer („soundsystem”), un proiect de muzică electronică format din Diplo, Jillionaire și Walshy Fire. Tot pentru prima dată la Untold vine și Morten, DJ-ul și producătorul danez, unul dintre cei mai activi artiști din muzica electronică. Publicația WeRaveYou l-a inclus în lista artiștilor care au generat o schimbare în spectrul muzicii electronice.





G-Eazy vine pentru a două oară în România, după ce, în urmă cu trei ani a performat pe scena festivalului Neversea, pe Plaja Modern. El își descrie stilul muzical ca fiind o combinație între cultura anilor ’50 și sound-ul rap contemporan. Pentru a atinge succesul de care se bucură, G-Eazy și-a vândut tot și s-a apucat de muzică.





De asemenea, Anne-Marie, una dintre cele mai bune voci feminine britanice, va concerta pentru prima dată în ţara noastră. Solista are în palmares patru nominalizări la Brit Awards, inclusiv la categoria Best British Female Solo Artist, iar din 2021 face parte din juriul The Voice Marea Britanie. Anne-Marie a avut colaborări de succes cu Clean Bandit - „Rockabye”, piesă care a trecut de un miliard o sută de milioane de ascultări pe Spotify, iar melodia „Friends”, la care a lucrat cu producătorul american Marshmello, e un alt succes, pe YouTube având peste 927 de milioane de vizualizări.



Nume „grele” din muzică, pe scenele festivalului





David Guetta nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este pentru al doilea an consecutiv DJ-ul numărul 1 al lumii și va urca din nou în această vară pe scena principală a festivalului. În schimb, Above & Beyond se pregătesc pentru primul show la Untold.





O premieră pentru mainstage este superstarul techno Paul Kalkbrenner. DJ-ul și producătorul german a fost prezent în fiecare an la festivalul Untold la scena Galaxy, iar în acest an va face show-ul live pe scena principală a festivalului. Alți artiști vor fi anunțați în curând.





Festivalierii pot achiziționa deja abonamente pentru cele patru zile și patru nopți de magie de pe untold.com.





