ANAF a luat în colimator comerţul online. „Avem mari semne de întrebare în această zonă!”

În goana după încasări la bugetul de stat, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că îşi va îndrepta atenţia asupra comerţului online, un domeniu în care se rulează mulţi, chiar foarte mulţi bani, însă veniturile declarate nu sunt nici pe departe la nivelul real.Un calculator, un site de prezentare, un depozit mai mic sau mai mare, funcţie de produsele din stoc, de cele mai multe ori de import, şi o colaborare cu o firmă de curierat. Acestea ar fi „ingredientele” minimale ale comerţului online, o afacere care generează profituri generoase chiar şi în condiţiile unei simple intermedieri.Informaţii ştiute şi de autorităţi. Astfel, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuş, a anunţat că instituţia pe care o conduce va demara o serie de controale la firmele din acest domeniu, şi asta în condiţiile în care are la dispoziţie un personal insuficient: doar aproximativ 600 de inspectori antifraudă!„Nu pot şi nu-mi permit, cu cei circa 600 de inspectori de antifraudă pe care-i am, să pierd vremea începând şi numărând la un magazin din colţ câţi bani are în casa de marcat, dacă şi-au înregistrat facturile. Dar deja firmele care fac curierat încep să depună declaraţia 395. Avem nişte semne mari de întrebare, sunt încă multe lucruri care nu sunt în regulă la acest comerţ online.Nu putem să ne uităm la alte zone unde este mare, mare evaziune fiscală, zone unde, din diverse motive, nu s-a făcut cât trebuia să se facă. Dar, să nu-şi imagineze cineva că nu suntem cu ochii şi pe restul, fiecare trebuie să înţeleagă că eşti mai mic sau eşti mai mare, trebuie să respecţi legile din ţara asta”, a declarat, în cadrul Conferinţei Anuale de Taxe PwC România, preşedintele ANAF, Lucian Heiuş.Executarea silită - intensificată!În opinia sa, cu cât actele de inspecţie fiscală vor fi de o calitate mai bună, cu atât se va descuraja fenomenul de evaziune fiscală. De asemenea, trebuie impulsionate mijloacele prin care se recuperează debitele care se rostogolesc de la an la an şi, totodată, să fie intensificată executarea silită.„Cu cât vom reuşi să facem inspecţia fiscală mai eficientă, cu cât actele de inspecţie fiscală vor fi de o calitate mai bună, cu atât se va descuraja fenomenul de evaziune fiscală şi, implicit, va creşte conformarea voluntară.Trebuie să creăm mecanisme structurale care să descurajeze evaziunea fiscală şi, în acelaşi timp, să înţeleagă cel care este predispus sau se gândeşte să facă evaziunea că suntem pregătiţi să-l prindem.La fel de important, trebuie să accelerăm şi să impulsionăm mijloacele prin care recuperăm acele debite care se rostogolesc de la an la an şi să intensificăm executarea silită. Şi aici o să am o mare nevoie de Ministerul de Finanţe, ca să ne ajute să modificăm un pic Codul de procedură fiscală. Împreună cu o parte din partenerii sociali, am avut discuţii pe această modificare, pe partea de administrare. Chiar dacă am reuşit să facem modificarea pe partea de inspecţie fiscală, n-am reuşit pe partea de administrare a veniturilor, dar sper ca în lunile următoare să putem să modificăm Codul de procedură fiscală şi să dăm o mai mare elasticitate şi să acordăm, bineînţeles, şi un credit celor care sunt oneşti, dar care, la un moment dat, pot să treacă printr-o perioadă dificilă şi trebuie să fie ajutaţi ca să parcurgă această perioadă mai nefericită din activitatea lor, dar, în acelaşi timp, să avem şi noi instrumentele pentru a putea recupera de la cei care chiar nu înţeleg niciodată că trebuie să plătească ceea ce au de plată”, a explicat Heiuş.