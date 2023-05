Aplicația ROeID prin care pot fi accesate toate serviciile publice digitale, locul întâi la descărcări

Aplicaţia care le permite românilor să aibă un singur set de credenţiale în raport cu platformele online furnizate de stat, adică să aibă acces facil la toate serviciile publice digitale și care a fost lansată joi, este pe locul întâi în topuri pe descărcări, a declarat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja.







El a precizat că ROeID este o aplicaţie gratuită şi că durează două, trei minute pentru un cetăţean să urmeze paşii pentru a primi identitate digitală şi 24 de ore ca un operator să o valideze.







Sebastian Burduja a menţionat că această aplicaţie reprezintă cel mai sigur sistem din Uniunea Europeană şi că în prezent se interconectează cu ghiseul.ro. El a spus că deocamdată aplicaţia este în versiunea beta, în etapa de testare.

În altă ordine de idei, el a amintit că în şedinţa de Guvern de acum două zile a adoptat un memorandum privind tehnologia cuantică, un alt domeniu în care România era în urmă, potrivit Agerpres.ro.







“Avem printre cele mai bune minţi din lume în domeniul IT&C, cele care cu adevărat se uită la viitor şi nu doar în ţară, ci şi în diaspora, dar nu reuşeam, ca stat, să ţinem pasul şi, de fapt, să îi punem pe aceşti oameni în valoare. Cred că în ultimul an de zile am reuşit să facem paşi în acest sens. Sunt multe alte proiecte. Astăzi, de exemplu, a fost o ordonanţă de urgenţă importantă adoptată de Guvern, care va creşte pe parcursul unui an de zile, deci destul de rapid, precizia localizării apelurilor la 112 cu de 25 de ori. (...) Majoritatea subiectelor cu care noi ne confruntăm, de la emiterea unui cazier judiciar online, până la sistemul 112 şi altele, implică trei, patru, cinci actori prezenţi la masă, diverse instituţii, ministere, agenţii şi cel mai greu lucru pe care cred că poţi să îl faci în România este să îi pui pe alţii la masă şi să-i convingi că trebuie să avanseze, să pui presiune să ne îndeplinim cu toţii termenele”, a afirmat Sebastian Burduja.