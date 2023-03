Bani mai mulţi, dar şi timpi de aşteptare mai mari! Programul Rabla 2023 porneşte la drum

Achiziţionarea unui nou autoturism. Ce moment frumos! Dacă lucraţi cu „banii jos”, visul vi se poate îndeplini rapid, fiind o chestiune de săptămâni sau chiar de zile, funcţie şi de marca/modelul pentru care optaţi, dar, dacă apelaţi la Programul Rabla, trebuie să vă înarmaţi cu multă răbdare.Constănţenii dornici să-şi înlocuiască vechiul autoturism cu unul nou au o bună oportunitate de a face mişcarea primăvara aceasta. Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus 2023 pornesc la drum săptămâna viitoare, mai exact vineri, 24 martie, iar bugetul total alocat de statul român este unul generos: 1,5 miliarde de lei.Faţă de sesiunile anterioare, anul acesta, sunt câteva modificări în privinţa Programului Rabla Clasic: emisiile sunt reduse cu până la maximum 155 g CO2/km, posibilitatea de a anula notele de înscriere este eliminată şi tot exclusă este condiţia de a casa un vehicul uzat în schimbul unuia nou, pentru instituţiile publice.Perioada de valabilitate a notelor de înscriere a fost redusă cu până la 90 de zile, timp în care toate formalităţile necesare trebuie să fie îndeplinite. În cazul în care termenul nu este respectat, suma alocată blocată iniţial va fi distribuită altor persoane.Aplicanţii vor primi 7.000 de lei pentru achiziţionarea unei maşini noi, în schimbul casării unui vehicul uzat, iar suma acordată de stat creşte la 10.000 de lei în cazul casării a două automobile uzate.De asemenea, pentru prima casare, se acordă diferite ecobonusuri, 1.500 lei fiind scăzuţi, de exemplu, din preţul de achiziţie al unei maşini noi cu sistem de propulsie ce generează maximum 120 g CO2/km în sistemul WLTP. De asemenea, constănţenii pot primi suma de 3.000 lei pentru maşinile noi dotate cu sistem de propulsie hibrid.În cazul programului Rabla Plus, se vor acorda 51.000 de lei pentru achiziţionarea unei maşini electrice noi sau 54.000 de lei dacă sunt casate două vehicule uzate.Dacă doriţi să beneficiaţi de program şi sunteţi în posesia unui autoturism vechi, aveţi două opţiuni.Prima - recomandată - este vânzarea directă, mai ales dacă pe maşină obţineţi un preţ de minimum 1.000 de euro. Pe piaţă, tichetul Rabla îl veţi cumpăra ulterior cu aproximativ 500 de euro, deci vă mai rămân bani şi pentru o parte din avans.În situaţia în care rabla e chiar… rablă şi luaţi drumul centrelor de casare (lista unităţilor autorizate în fiecare judeţ o găsiţi online, pe afm.ro sau rabla.ro), autoturismul va trebui să îndeplinească o serie de condiţii: să aibă o vechime mai mare de şase ani, să fie înmatriculat în România cel târziu la data de 31 decembrie 2017 şi să conţină componentele esenţiale funcţionăriii: motor, caroserie, roţi etc.Cel mai bine este să colaboraţi în această privinţă cu dealerul mărcii preferate, prin intermediul căruia aflaţi toate informaţiile necesare şi, foarte important, puteţi face rost şi de vouchere.Timpii de aşteptare pentru noua bijuterie pe patru roţi diferă mult, în funcţie de modalităţile de plată.„Avem maşini cu termen scurt de livrare, din stoc sau reintrate în sistem după ce clienţii iniţiali au renunţat la achiziţie. Cu plata cash, în două săptămâni maximum putem livra autoturismul, însă, prin Programul Rabla, timpii de aşteptare depăşesc şase luni. Piaţa componentelor auto a fost serios afectată de războiul din Ucraina, de aici şi întârzierile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Liliana P., consilier vânzări auto.XXXPotrivit ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, un alt program nou ce va fi lansat în acest an se referă la microbuzele electrice şi este destinat unităţilor de învăţământ.„Venim cu încă un program nou - Programul Microbuze Electrice, care se adresează unităţilor de învăţământ. Pentru simplificarea programului, deschidem apelul de proiecte pentru consiliile judeţene, care vor centraliza cererile din partea unităţilor de învăţământ, astfel încât AFM să poată să gestioneze mai eficient acest program şi să gestioneze un număr mai mic de contracte şi să existe şi o etapă de descentralizare a acestui program către administraţia judeţeană”, a explicat ministrul Mediului.