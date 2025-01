Banking, transport aerian, infrastructură rutieră. INFO economic

l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri, 17 ianuarie, la 5,94% pe an, de la 5,93% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României.Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6% pe an, de la 5,98% pe an în data de 16 ianuarie, iar ROBOR la 12 luni a ajuns vineri la nivelul de 6,09%, de la 6,08% pe an joi.l Pasagerii TAROM vor beneficia de preţuri promoţionale pentru zboruri dus-întors către Belgrad şi Sofia, între 1 martie şi 31 mai (data ultimului retur), începând de la 199 de euro, prin achiziţionarea biletelor de avion în perioada 17-19 ianuarie 2025.Conform unui comunicat al companiei, preţul biletelor pentru o călătorie dus-întors cu destinaţia Belgrad şi Sofia, în limita locurilor disponibile, include toate taxele, un bagaj de cală, un bagaj de mână de 8 kg, iar check-in-ul este gratuit.l Autorizaţia de construire pentru secţiunea Leghin - Târgu Neamţ a autostrăzii Târgu Mureş - Târgu Neamţ a fost emisă, a anunţat vineri, 17 ianuarie, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu.Contractul, finanţat prin PNRR, are o valoare de 1,56 miliarde de lei, fără TVA, şi este derulat de un constructor român. Pe trasul acestei noi secţiuni de autostradă vor fi construite inclusiv 13 poduri, două viaducte, opt pasaje şi un Centru de Întreţinere şi Coordonare.