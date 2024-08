Comerţ, transport aerian, energie. INFO economic

l Afacerile din comerţul cu ridicata au scăzut, în primul semestru al acestui an, atât ca serie brută cu 1,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,3%, informează Institutul Naţional de Statistică. Pe de altă parte, au fost consemnate creşteri în activităţile de comerţ cu ridicata nespecializat (+15,2%), comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+7,6%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+5,5%) şi comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+3,5%).l Compania TAROM lansează o ofertă specială către Chişinău şi Istanbul, cu preţuri începând de la 179 de euro dus-întors, informează operatorul aerian naţional. Oferta vizează biletele de avion pentru zboruri cu plecare din Bucureşti către Chişinău şi Istanbul achiziţionate în perioada 23 - 25 august 2024, cu perioada de călătorie 1 noiembrie - 10 decembrie 2024 (data ultimului retur) şi include un bagaj de mână de opt kg şi un bagaj de cală. În preţ sunt incluse toate taxele, iar check-in-ul este gratuit.l România are înmagazinate 2,878 miliarde metri cubi de gaze naturale, pentru un grad de umplere de 90,79%, ceea ce înseamnă că şi-a îndeplinit obiectivul de stocare a gazelor naturale pentru iarna viitoare cu mai mult de 70 de zile înainte de termen, a anunţat Ministerul Energiei. Potrivit legislaţiei europene şi angajamentelor asumate la nivel de ţară, obiectivul de constituire de stocuri de gaze naturale de 90% din capacitatea de înmagazinare, pentru iarna 2024 - 2025, are termen limită data de 1 noiembrie 2024.