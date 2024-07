Bursă, transport aerian, turism. INFO economic

l Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de miercuri, 3 iulie, iar rulajul se cifra la 3,9 milioane de lei după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor. Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,15%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,16%. Cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau COMCM Constanţa (+8,82), Condmag (+8,33%) şi Carbochim (+7,50%).l TAROM a semnat un contract de leasing pentru achiziţia a două aeronave Boeing 737 MAX 8 cu CDB Aviation, subsidiara irlandeză a CDB Financial Leasing Co. Ltd, a anunţat, miercuri, compania. Noile aeronave, care vor avea o capacitate de 189 de locuri şi vor contribui la standardizarea flotei TAROM, permiţând atât oferirea unor servicii de calitate superioară călătorilor, cât şi o reducere semnificativă a costurilor de operare ale companiei, vor fi livrate în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026.l Aproximativ 66% dintre români îşi vor petrece concediul în România, iar unul din patru spun că bugetul alocat anul acesta pentru vacanţă variază între 1.000 şi 3.000 lei, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank, în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Aproape o treime dintre respondenţi (32%) au spus că îşi vor petrece concediul în România, la mare, circa 27% merg la munte, iar aproape 7% îşi vor petrece vacanţa la rude/la ţară. Totodată, peste 31% dintre respondenţi afirmă că îşi vor petrece vacanţa în străinătate.