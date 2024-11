Bursă, transport aerian, credite de consum. INFO economic

l Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis vineri, 22 noiembrie, cu scăderi pe majoritatea indicilor, iar rulajul se cifra la 4,68 milioane de lei după 30 de minute de la debutul şedinţei. Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,27%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna un declin de 0,26%.Cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau companiile Sinteza (+14,89%), Aeta (+13,24%) şi Roca Industry Holdingrock1 (+3,13%).l TAROM a încheiat un parteneriat cu Dan Air şi a contractat, în regim ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), o aeronavă necesară în perioada sezonului de iarnă, în lunile decembrie şi ianuarie, pentru a asigura desfăşurarea în condiţii optime a programului de zbor.Parteneriatul şi contractarea aeronavei au fost avizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, iar primul zbor dus-întors are loc pe ruta externă Bucureşti - Madrid.l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri, 22 noiembrie, la 5,75% pe an, de la 5,59% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,79% pe an, de la 5,63%, iar ROBOR la 12 luni a crescut la valoarea de 5,83%, de la 5,68%.