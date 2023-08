Bitdefender: Dark Net este locul în care se desfăşoară numeroase tranzacţii ilegale

Informaţii şi bunuri personale, precum date de autentificare sau carduri de credit fac obiectul unor tranzacţii ilegale pe Dark Net sau pe piaţa neagră virtuală, se arată într-un raport realizat de către specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender.„Dark Net este o parte a internetului care poate fi accesată doar prin intermediul unor adrese web speciale şi care nu este indexată de către motoarele de căutare. Acest lucru face mai dificil accesul pentru utilizatorii obişnuiţi, care nu dispun de abilităţi tehnice avansate. Dark Net nu trebuie confundat cu Deep Web, care reprezintă cea mai mare parte a internetului. Majoritatea conţinutului de pe Deep Web nu este indexat de motoarele de căutare, acesta fiind accesibil pe baza unor date de autentificare sau în urma efectuării unei plăţi. Un exemplu îl constituie jurnalele ştiinţifice care solicită astfel de credenţiale pentru afişarea conţinutului. Astfel, Dark Net este locul în care se desfăşoară numeroase servicii ilegale, de la vânzarea de conturi de online la arme, droguri şi multe altele”, explică specialiştii Bitdefender.Potrivit sursei citate, cardurile de credit se vând la un preţ mult sub valoarea reală pe care infractorii o garantează, de regulă între 7 şi 14%. De exemplu, un card care are în cont 1.000 - 2.000 de dolari poate fi achiziţionat pentru 140 de dolari, iar un card Visa Gold cu număr CVV, care are un sold de 25.000 de dolari, se vinde cu 175 de dolari.În plus, servicii bancare, precum PayPal sau Western Union, sunt o ţintă preferată pentru tranzacţiile ilegale şi nu există nicio garanţie că un astfel de cont va fi accesibil şi după achiziţie.Alt exemplu face referire la cardurile SIM cu numere anonime ce pot fi cumpărate de pe pieţele negre online în cantităţi variate. Costul pentru patru numere prepaid din Elveţia este în jur de 300 de euro.