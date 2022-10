BNR dă un nou impuls scumpirii creditelor bancare

În ședința din data de 5 octombrie 2022, consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis următoarele:- majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 5,50% la 6,25% pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022;- majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) de la 6,50% la 7,25% pe an, pe an,;- creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit de la 4,50% la 5,25% pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022.Măsurile adoptate au drept scop ținerea în frâu a inflației. Prin scumpirea creditării se încearcă descurajarea consumului și a cererii, pentru a determina agenții economici să reducă prețurile.