Bomba stă să explodeze! Consecinţe catastrofale în cazul unei greve în portul Constanţa

Sectorul naval stă pe un butoi cu pulbere. Noile modificări legislative în materie de fiscalitate au generat reduceri de venituri ale salariaţilor - în condiţiile în care volumul de muncă a rămas acelaşi -, „la pachet” cu tensiune şi demotivare. Valul de nemulţumire devine pe zi ce trece tot mai puternic, iar sindicatele anunţă că se pregătesc de grevă. Blocarea activităţii în portul Constanţa, principala poartă de intrare/ieşire a mărfurilor dinspre/spre Europa, ar avea consecinţe catastrofale pentru economia naţională.Celebra „Ordonanţă Trenuleţ” i-a afectat foarte mult pe angajaţii din instituţiile de stat din domeniul naval, care şi-au văzut diminuate peste noapte drepturile de natură salarială. Sindicaliştii invocă o serie de încălcări legislative grave care pun în pericol integritatea şi stabilitatea socială din companiile, agenţiile, regiile autonome sau autorităţile respective.„Toate aceste instituţii au la momentul actual contracte colective de muncă valabile şi în curs de aplicare, drepturile fiind obţinute prin negocieri colective în aproximativ 35 de ani. Acum, consiliile de administraţie, constrânse de prevederile Ordonanţei 156/31.12.2024, vor fi nevoite să pună în aplicare diminuarea drepturilor salariale.Dar reprezentanţii Guvernului nu au făcut o analiză de impact a acestei decizii asupra vieţii de zi cu zi a salariaţilor, care şi aşa fac faţă cu greu provocărilor financiare. Această decizie duce la diminuarea veniturilor salariaţilor cu aproximativ 25%, pe o perioadă de timp îndelungată, şi lasă fără obiect negocierea colectivă”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Trans-Conex (FSTC), Silviu Stanciu.Federaţia are afiliate organizaţii sindicale care reprezintă aproximativ 3.000 de salariaţi din Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, Autoritatea Navală Română, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale, la care se adaugă instituţii din domeniul naval din municipiile Galaţi şi Giurgiu.Riscul de a pierde angajaţi de valoareTrebuie subliniat faptul că majoritatea companiilor şi agenţiilor menţionate au stabilit în ultimii ani noi recorduri de trafic şi au avut venituri considerabile, care au generat profituri în cadrul Ministerului Transporturilor. Sunt şi operatori care au caracter strategic în economia naţională, nu sunt finanţaţi de la bugetul de stat, nu pot genera cheltuieli bugetare şi nu pot creşte deficitul bugetar.„În ciuda creşterilor de trafic, veniturile salariaţilor nu au crescut direct proporţional cu creşterea productivităţii muncii, fie din cauza existenţei constrângerii bugetare prin lege, fie din alte situaţii care au dus la acordarea de beneficii salariale mult sub nivelul inflaţiei.Astfel, salariaţii din domeniul naval sunt demotivaţi din cauza prevederilor reglementate de Guvern ce duc la scăderi de natură salarială, afectându-le calitatea vieţii. Există riscul ca salariaţii cu vechime şi buni performeri să renunţe la actualele locuri de muncă în favoarea emigrării sau a unor locuri de muncă mai motivante în mediul privat, acest fapt afectând activitatea operaţională şi implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene”, a mai spus liderul federaţiei sindicale.Lista cu revendicăriSindicaliştii au formulat şi o serie de revendicări, pe care le-au transmis deja Guvernului României. Ei solicită excluderea din „Ordonanţa Trenuleţ” şi acceptarea în legea bugetului de stat a creşterilor de natură salarială pentru operatorii economici menţionaţi. Totodată, este solicitată excluderea tuturor operatorilor economici menţionaţi din prevederea care îi obligă la plata „taxei pe stâlp”.„Prin această nouă prevedere, majoritatea operatorilor economici din sectorul naval nu se vor putea susţine financiar. Guvernul va încasa suplimentar, iar noi, salariaţii care muncim şi aducem plus valoare, nu vom mai putea susţine creşterile salariale actuale şi viitoare”, subliniază Silviu Stanciu.Ce se va întâmpla dacă guvernanţii nu vor da un răspuns pozitiv acestor solicitări? Scenariul este previzibil, iar consecinţele - dezastruoase!„Noi am trimis încă de săptămâna trecută un memorandum către Guvern. Pe 10 februarie, suntem invitaţi la Bucureşti, să căutăm împreună soluţii de rezolvare a acestei situaţii.Sperăm să fim auziţi, să existe un dialog real, iar problemele noastre să fie rezolvate. Nimeni nu cred că îşi doreşte să se ajungă la forme de protest, la conflicte de muncă, dar suntem pregătiţi pentru orice scenariu, avem toate semnăturile strânse.Ce este şi mai grav este faptul că aceste asumări fără consultare ale reprezentanţilor Guvernului suspendă efectele Legii Dialogului Social 367/2022, pe termen mediu şi lung, şi face imposibilă negocierea pe criterii de sustenabilitate reală.Repet, suntem pregătiţi pentru declanşarea procedurilor de grevă socială împotriva politicii sociale şi economice a Guvernului”, a declarat preşedintele federaţiei sindicale.Varianta grevei ar duce, practic, la paralizarea activităţii în portul Constanţa. Să ne gândim doar la blocarea inspecţiilor la nave, la suspendarea certificării navigatorilor, la întreruperea unui circuit de mărfuri de miliarde de euro. Nu-i de joacă…