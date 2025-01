Constantin Oprişan: „Sunt persoane interesate să destabilizeze sindicatul din ANR”

Salariaţii din Autoritatea Navală Română (ANR), membri ai Sindicatului Liber Cardinal, speră ca în cursul anului acesta să li se rezolve şi revendicările, cea mai importantă fiind majorarea simbriilor cu 30%, promisă de Ministerul Muncii.„Ţinând cont că suntem pe început de an, iar o serie de instituţii abia şi-au reluat activitatea la parametrii normali, am rămas în aşteptare, nu am stabilit un program anume de proteste. Pe noi, precum şi pe colegii din CERONAV, celebra Ordonanţă Trenuleţ nu prea ne afectează, precum pe cei din poliţie, în sensul că sporurile erau oricum blocate la nivelul celor din 2018, iar pentru munca din zilele de sâmbăta şi duminica primeam doar liber.Vom vedea ce se va întâmpla în următoarele săptămâni şi, în funcţie de modul în care vor fi tratate revendicările noastre, ne vom organiza şi noi”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, prim-vicepreşedintele Sindicatului Liber Cardinal, Constantin Alexandru Oprişan.Referitor la alegerile pentru funcţia de preşedinte al sindicatului, rămasă vacantă după demisia lui Alin Eduard Iorga, acestea au fost amânate.„Ne-am consultat şi cu cei de la Cartel Alfa, să ne ghideze şi am stabilit să le mai amânăm puţin. Trebuie să vorbim şi cu cei din teritoriu, de la căpităniile Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Drobeta etc. Încă nu s-au stabilit candidaţii. Este o chestiune care trebuie tratată cu maximă atenţie, pentru că sunt persoane interesate să destabilizeze sindicatul”, a explicat Constantin Oprişan.