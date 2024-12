Alexandru Mezei, din nou la cârma ANR. „Vin vremuri de austeritate, trebuie să eficientizăm instituţia”

Final de an agitat la Autoritatea Navală Română. După un 2024 plin de probleme, marcat de percheziţiile efectuate de procurorii Parchetului European şi de repetatele acţiuni de protest ale sindicaliştilor, care acuză nivelul extrem de scăzut al salarizării, luna decembrie a adus şi „decapitarea” conducerii instituţiei.Directorul general al instituţiei, clc. Cosmin Laurenţiu Dumitrache, aflat într-o delegaţie în străinătate, a fost revocat din funcţie, iar începând de joi, 5 decembrie, la „cârmă” a trecut clc. Alexandru Mezei, numirea făcându-se la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.Comandantul de cursă lungă Alexandru Mezei este un specialist cu mare experienţă, el mai ocupând şi în trecut fotoliul de director general. A deţinut funcţiile de căpitan şef al portului Constanţa şi şef al Căpităniei Zonale Constanţa.„Am preluat începând de astăzi (n.r. - joi, 5 decembrie) conducerea ANR, iar numirea este pe perioadă nedeterminată. Cu ce obiective pornesc la drum? Mai întâi, să vedem ce găsim pe aici. Cu siguranţă, vor fi aspecte de reglementat, lucruri legate de organigramă, de funcţionalităţi. Vin vremuri de austeritate, e posibil să fie făcute restructurări. Cert este că trebuie să găsim soluţii pentru eficientizarea instituţiei, accentul fiind pus pe siguranţa navigaţiei”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, clc. Alexandru Mezei.Mandatul său se anunţă a fi unul plin de provocări, pentru că ANR trece prin momente delicate. În luna martie, autoritatea a intrat în atenţia procurorilor Parchetului European, într-un dosar în care prejudiciul creat bugetului UE ar fi de aproximativ şapte milioane de euro.Mai mult, în vară, au început primele acţiuni de protest ale membrilor Sindicatului Cardinal, nemulţumiţi de nivelul salarizării, comparativ cu responsabilităţile asumate.„Vom vorbi şi cu sindicaliştii, am înţeles că sunt chiar două organizaţii. Le voi asculta revendicările, vedem ce se poate face, dacă vom avea posibilitatea, vom mări şi salariile.Dar cheltuielile vor trebui în mod precis reduse”, a explicat directorul general al ANR.XXXConform CV-ului dat publicităţii, clc. Alexandru Mezei are o vastă experienţă managerială:- iunie 1994 - aprilie 1995 - şef Serviciu Port Control, şef Serviciu PSC / FSC la Căpitănia Zonală Constanţa;- aprilie 1995 - martie 1999 - director adjunct la Căpitănia Zonală Constanţa;- martie 1999 - aprilie 2001 - căpitan de port specialist la Căpitănia Zonală Constanţa;- aprilie 2001 - iunie 2017 - director al Căpităniei Zonale Constanţa, căpitan şef al Portului Constanţa;- iunie 2017 - februarie 2018 - director general al Autorităţii Navale Române;- februarie 2018 - mai 2018 - director al Căpităniei Zonale Constanţa, căpitan şef al Portului Constanţa;- mai 2018 - decembrie 2019 - director general al Autorităţii Navale Române;- decembrie 2019 - director al Căpităniei Zonale Constanţa, căpitan şef al Portului Constanţa.