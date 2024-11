Sindicaliştii de la ANR, sătui de promisiuni! „Este greu de crezut că mai poate fi evitată greva generală”

Criza de la Autoritatea Navală Română este departe de a se fi încheiat. Nemulţumiţi de nivelul scăzut de salarizare şi de prevederile legislative care-i prind în „cleşte”, sindicaliştii şi-au strigat necazul în stradă, sperând că, poate, cineva îi va auzi şi le va rezolva problemele. Din păcate, lucrurile nu se mişcă mai deloc şi nicio variantă, inclusiv greva generală, nu este exclusă.S-au scurs mai bine de 30 de zile de când 50 de angajaţi ai Autorităţii Navale Române (ANR), membri ai Sindicatului Liber Cardinal, alături de reprezentanţi de la toate oficiile şi căpităniile aparţinând ANR din toată ţara, de la Drobeta Turnu Severin la Sulina şi de pe toată zona maritimă şi costieră a României, până în sudul Dobrogei, la Mangalia, au pichetat Ministerul Muncii din Bucureşti, încercând să atragă atenţia asupra unei situaţii de criză, care, în opinia sindicaliştilor, nu mai poate continua.Pe 30 septembrie 2024, după acţiunea de protest, sindicaliştii au obţinut promisiunea că revendicările lor îşi vor găsi o soluţie fericită, motiv pentru care s-a stabilit o perioadă „tampon” de o lună, până când se vor lua măsuri concrete.Dar, clepsidra s-a întors, nisipul s-a scurs şi… nimic nu s-a întâmplat!„Toate demersurile pe care le-am făcut la Bucureşti sunt în aşteptare. Ne tot amână, ne pasează de la un minister la altul. Am primit promisiuni că ne vor fi soluţionate doleanţele, ni se repetă să avem răbdare, dar, dacă până la sfârşitul acestei luni nu se va întâmpla nimic, vom face paşii următori. Vom vedea ce anume, grevă de avertisment, sperăm să nu se ajungă la greva generală. Noi continuăm să facem presiuni la minister, să nu ne uite”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, vicepreşedintele Sindicatului Liber Cardinal, Petrişor Soroceanu.Dezamăgiţi de atitudinea politicienilorCare sunt revendicările sindicaliştilor?„În primul rând, majorarea salariilor din Autoritatea Navală Română cu un procent de 30%, promisiune primită din partea ministrului Muncii. De asemenea, ne dorim exceptarea Autorităţii Navale Române de la aplicarea Legii cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, similar altor instituţii şi autorităţi publice finanţate integral din venituri proprii, aceasta fiind singura măsură prin care să se asigure un venit corect raportat la atribuţiile şi cerinţele naţionale şi internaţionale pentru asigurarea competenţei şi nivelului de pregătire profesională al salariaţilor în îndeplinirea cerinţelor europene şi internaţionale atribuite României care stat membru privind standardele internaţionale în materie de transport maritim, fluvial, securitate maritimă, siguranţa navigaţiei şi a personalului navigant”, a precizat prim-vicepreşedintele Sindicatului Liber Cardinal, Constantin Alexandru Oprişan.„La Ministerul Muncii, obţinusem o promisiune de soluţionare rapidă, cu o creştere în funcţie de vechime, între 5 şi 25%, dar nici aceasta nu s-a concretizat.Se apropie sărbătorile de iarnă, lumea va avea preocupări de sezon, dar după 1 ianuarie, dacă se va merge pe aceeaşi linie, nu cred că mai poate fi evitată greva generală”, a adăugat acesta.Sindicaliştii se declară dezamăgiţi de atitudinea politicienilor, cu atât mai mult cu cât, în ultimele trei-patru luni, o serie de specialişti au părăsit „corabia”.„Din august până acum, am avut mai mulţi colegi care au plecat din instituţie. Este dureros, pierdem specialişti, oameni cu pregătire superioară, iar acest lucru trebuie să ne mobilizeze şi mai tare, să continuăm lupta pentru drepturile noastre. Conducerea ANR spune că ne susţine, că este alături de noi, dar nu vedem rezultate concrete”, a mai spus Petrişor Soroceanu.Alegerile la sindicat, până la finalul anuluiReferitor la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Sindicatului Liber Cardinal, rămasă vacantă după demisia lui Alin Eduard Iorga, acestea au fost amânate.„Ne-am consultat şi cu cei de la Cartel Alfa, să ne ghideze şi am stabilit să le mai amânăm puţin. Vor avea loc probabil la sfârşitul acestei luni sau la începutul lui decembrie. Trebuie să vorbim şi cu cei din teritoriu, de la căpităniile Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Drobeta etc. Încă nu s-au stabilit candidaţii”, a explicat Petrişor Soroceanu.„Este o chestiune care trebuie tratată cu maximă atenţie, pentru că sunt persoane interesate să destabilizeze sindicatul”, a completat Constantin Oprişan.