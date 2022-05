Cât de greu este să fii bonă cu acte în regulă? Statul înăsprește condițiile de exercitare a profesiei

Serviciile bonelor sau babysitter-elor (cum li se spune pe englezește) sunt foarte căutate în zilele noastre. Iar cea mai bună dovadă este faptul că pe piața locurilor de muncă au apărut o mulțime de site-uri specializate cu oferte pentru această ocupație, în timp ce o serie de structuri instituționale se îngrijesc de pregătirea lor profesională.

Pe viitor, nu ne putem aștepta ca prestațiile bonelor din România să iasă din zona „muncii la negru” și să intre în legalitate, pentru simplul motiv că se înăspresc tot mai mult condițiile legale de exercitare a acestei ocupații. În ședința din 28 aprilie 2022, Guvernul României a aprobat proiectul de act normativ pentru modificarea Legii nr. 167 din 16 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de bonă.



Pe viitor, conform modificării legislative, nicio familie nu va putea angaja legal o bonă, dacă aceasta nu îndeplinește următoarele condiții:



- dovedește cu un certificat medical că este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;



- demonstrează cu un raport de evaluare că este aptă din punct de vedere psihologic;



- prezintă un certificat de cazier judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale;



- deține un certificat de calificare profesională în specialitatea de bonă, obținut în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000.



Trebuie precizat faptul că certificatul medical, avizul psihologic și certificatul de cazier judiciar trebuie actualizate anual.



La dosarul personal al bonei, aflat în posesia angajatorului, pe lângă documentele prezentate mai sus, trebuie adăugate următoarele:



- contractul individual de muncă și actele adiționale;



- o adeverință emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului care să ateste că bonei nu i-a fost retras atestatul de asistent maternal;



- o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu este decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară;



- certificatul de integritate comportamentală, prevăzut de Legea nr.



118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Iar în cazul în care prestarea serviciilor se face la domiciliul bonei, aceasta va trebui să prezinte adeverințe medicale și psihologice pentru fiecare dintre persoanele care locuiesc împreună cu ea, plus declarații ale acestora pe proprie răspundere că nu au suferit condamnări penale.



Bonă după ureche sau profesionistă?



Legiferarea profesiei de bonă a dus la dezvoltarea unei adevărate piețe de cursuri de specializare. La o simplă căutare pe internet, apar zeci de pagini web al diferitelor agenții care organizează cursuri de bone. Unele sunt mai scumpe, altele sunt mai ieftine, unele sunt intensive, altele se întind pe perioade de trei - șase luni. Iată, cursul organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cuprinde 120 ore de teorie și 240 ore de practică într-o unitate specializată, în timp ce cursul organizat de Coparentis are durata de trei luni. Taxa de participare la curs variază între 600 de lei și 1.000 de lei. Diferă și condițiile de participare la cursuri impuse de organizatori. Pentru unii este suficient ca solicitantul să fie absolvent al școlii generale și să prezinte un aviz medical de la Medicina Muncii. Alții sunt mai pretențioși și le pretind cursanților să aibă cel puțin 10 clase și tot soiul de avize de la o mulțime de instituții ale statului.



Astfel stând lucrurile, te întrebi: oare câte dintre bonele aflate în activitate au urmat un curs de specializare și dețin un certificat care să ateste acest fapt? Câte dintre familiile care apelează la serviciile lor le pretind să demonstreze cu acte că au dobândit cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a supraveghea un copil?





Iată câteva dintre ofertele lunii aprilie:O familie din Rovine angajează o bonă pentru doi copii, cu program de muncă de 10 - 12 zile pe lună și un salariu lunar de 1.000 de lei;O altă familie din Dolj oferă un salariu de 700 de lei le lună pentru o bonă care să stea zilnic cu copilul, între orele 13 și 17;Pentru o bonă care să ducă copilul la creșă în fiecare dimineață și să-l supravegheze acasă când este bolnav, o familie din Slatina oferă 1.000 de lei pe lună;Iar o familie din Mizil, oferă 3.000 lei pe lună unei bone care trebuie să dețină permis de conducere, să ducă și să ia copilul de la grădiniță în fiecare zi, să aibă grijă de casă și să vorbească engleza.Servicii „la negru”Câte bone sunt active în România, la această oră? Nimeni nu știe: nici Fiscul și nici Inspecția Muncii, întrucât multe dintre ele muncesc fără contract de muncă și fără să achite contribuțiile sociale și impozitul pe venit.De ce se preferă angajarea bonelor „la negru”? Răspunsul este cât se poate de simplu: dacă ar vrea să respecte legea, părinții ar fi nevoiți să scoată din buzunar o sumă aproape dublă pentru plata acestui serviciu.Potrivit unui sondaj realizat de platforma de anunțuri OLX, salariul mediu net al unei bone din România este cuprins între 1.100 și 1.500 de lei pe lună. Dacă ar respecta legea, angajatorii ar trebui să achite un salariul mediu brut cuprins între 1.818 lei și 2.727 de lei, din care să rețină și să vireze dările către stat. Oare câte familii din România își permit o asemenea cheltuială? Practic unul dintre cei doi soți ar trebui să muncească doar pentru a putea achita salariul bonei, impozitul și contribuțiile aferente.