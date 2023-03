CEC Bank oferă credite Noua Casă cu dobânzi începând de la 7,61%

CEC Bank acordă şi în 2023 credite prin programul Noua Casă cu dobânzi începând de la 7,61% (IRCC + 1,90%), pentru cei care îşi încasează salariul prin bancă, valoare redusă cu 0,40 pp faţă de cea a creditelor ipotecare standard. Creditele Noua Casă oferite de CEC Bank au zero comision de analiză/acordare şi zero comision de administrare perceput de bancă.„CEC Bank este partener al programului guvernamental de 14 ani şi se află în top 3 din punct de vedere al finanţărilor acordate la nivel naţional în cadrul programului, la nivelul anului 2022.Creditele Noua Casă prevăd un nivel mai redus al avansului faţă de finanţările standard pentru locuinţe - 5% pentru locuinţe sub 70.000 de euro, în timp ce pentru cele cu preţuri între 70.000 euro şi 140.000 euro, avansul este de 15%”, au transmis reprezentanţii CEC Bank.Astfel, pentru un credit Noua Casă de 250.000 de lei pe o perioadă de 25 de ani, beneficiarul împrumutului va plăti o rată lunară de 1.865,40 lei, în condiţiile de dobândă ale programului cu încasarea salariului la CEC Bank. Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 8,06%.De la startul Programului Guvernamental din anul 2009 şi până la începutul anului curent, CEC Bank a acordat un număr de peste 20.000 credite Prima Casă / Noua Casă cu o valoare cumulată de peste trei miliarde lei.