Cele mai performante companii, premiate la Topul Firmelor din judeţul Constanţa 2023

Cele mai performante companii, de la mari societăţi cu mii de salariaţi până la microîntreprinderi, acele „furnicuţe” care nu trăiesc din bani de la stat, ci din propria lor producţie sau din servicii pe care le prestează în mediul privat, vor fi premiate în cadrul celei de-a 31-a ediţii a Topului Firmelor din judeţul Constanţa 2023.Organizat în mod tradiţional de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, evenimentul va avea loc joi, 17 octombrie, de la ora 18.30, la Aristrocratos Ballroom din staţiunea Mamaia, fiind transmis în direct pe paginile de Facebook şi YouTube ale CCINA.„În realizarea topului, am avut în vedere exerciţiul financiar pe anul 2023. Baza de date am primit-o mai târziu decât de obicei, din cauza nebuniei generale create, la nivel naţional, de platforma Registrului Comerţului, aveam doar datele de la Ministerul Finanţelor.Anul acesta, au fost depuse mai multe bilanţuri decât în 2022, cu 3,78%. În total, 34.510 societăţi din Constanţa, destul de puţine faţă de numărul persoanelor juridice înregistrate. Unii depun mai târziu, alţii deloc. Noi am folosit doar bilanţurile depuse până la data de 15 iulie.În clasament, pe locurile 1-5, avem 2.325 de firme, iar pe locurile 1-3, 1.660 de firme, aproape la fel ca anul trecut”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu.În realizarea clasamentelor, s-a folosit metodologia clasică, ţinându-se cont de cinci indicatori: cifra de afaceri - aceasta având cea mai mare pondere -, profitul brut din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi a capitalului angajat.Clasamentele au fost întocmite în funcţie de domeniul de activitate şi de clasa de mărime: structuri foarte mari, mari, mijlocii, mici şi microîntreprinderi.Din cele 1.660 de firme, 744 sunt pe locul întâi, 506 pe locul al doilea şi 410 pe locul al treilea. Sunt 30 de mari companii, 186 mijlocii, 503 mici şi 940 microîntreprinderi.„Ponderea de activitate pe economie o au cei mici. Şi mulţi! La cei mari, Rompetrol are cea mai mare cifră de afaceri pe 2023, dar nu mai este lider la cel mai mare profit realizat.Anul 2023 a fost un an bun pentru unii, dificil pentru alţii. În cazul firmelor din port, a fost un an prolific, s-a văzut în rezultatele financiare.Au fost situaţii în care firme de pe locul întâi au ajuns pe locul al treilea, iar altele de pe trei au urcat pe locul întâi. Este o dinamică”, a explicat Ruxandra Serescu.Trofee de ExcelenţăCa în fiecare an, CCINA va acorda Trofeele de Excelenţă firmelor care, timp de cinci ani consecutiv, se clasează pe locul întâi, iar de data aceasta, 156 de firme vor primi această distincţie.„Dincolo de locurile 1-3 şi de Trofeele de Excelenţă, anul acesta, vom avea şi premii speciale, care vor merge spre Rompetrol Rafinare, pentru cea mai mare cifră de afaceri şi pentru aniversarea a 45 de activitate, Comvex, pentru cel mai mare profit realizat în 2023, Euro Vial Lighting, pentru 30 de ani de activitate, şi BCR, pentru Programul Naţional Zbor dedicat tinerilor, în care noi suntem parteneri”, a mai spus Ruxandra Serescu.Cele mai multe firme din clasament sunt în domeniul servicii, urmează apoi comerţul şi industria. Cele mai puţine sunt din turism şi agricultură, explicabil având în vedere calamităţile cu care s-au confruntat fermierii constănţeni.La evenimentul de la Aristrocratos Ballroom, vor participa 450 de persoane: reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai administraţiei locale, ai instituţiilor publice partenere ale CCINA etc. Nu va lipsi nici preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, constănţeanul Mihai Daraban.