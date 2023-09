Cerealele ucrainene vor continua să tranziteze România. Va fi trafic non-stop pe braţul Sulina!

În privinţa fermierilor români, aflaţi în pragul falimentului din pricina surplusului de cereale din Ucraina, ministrul Transporturilor a precizat că se aşteaptă decizia Bruxelles-ului, dar şi că fondurile europene sunt pregătite, ca ajutor.





„S-au aprobat subvenţiile pentru fermierii români, indiferent de decizia de la Bruxelles, decizia Comisiei Europene, suntem pregătiţi pentru orice scenariu, să îi ajutăm pe fermierii români”, a dat asigurări Sorin Grindeanu.



„Nu concurăm cu economia locală!”





La rândul său, vicepremierul ucrainean Oleksandr Kubrakov a ţinut să sublinieze faptul că ţara sa nu face concurenţă economiei României.











„Ruşii au atacat porturile, sunt nave deteriorate. Ce putem face pentru îmbunătăţirea activităţii de transport? Circulaţia pe braţul Sulina să fie disponibilă şapte zile din şapte, piloţii să fie pregătiţi şi să înceapă activitatea. Nu concurăm cu economia locală, sunt bani suplimentari pentru ţara dumneavoastră. Să fie lăsate camioanele prin mai multe puncte de trecere a frontierei, pe unde treceau doar autoturisme, astfel se vor scurta timpii de aşteptare prin noile trasee”, a explicat vicepremierul ucrainean.



Prezent la eveniment, Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Moldova, a declarat că atât ţara sa, cât şi Ucraina trebuie să fie conectate la spaţiul european.





„Tranzitul de mărfuri şi grâne trebuie ajutat. Trebuie construite poduri, dezvoltată calea ferată, să aducem investiţii pentru creşterea vitezei de tranzitare. Am pus la dispoziţie portul de la Giurgiuleşti şi toată infrastructura ţării noastre. Şi în Moldova, agricultura suferă, toate eforturile trebuie să ia în calcul dezvoltarea infrastructurii”, a spus Andrei Spînu.







Sprijin pentru traseul solidarităţii





Directorul pentru Transportul pe Apă de la Directoratul-General pentru Mobilitate şi Transport din cadrul Comisiei Europene, Magda Kopczynska, a transmis şi mesajul Uniunii Europene, unul extrem de limpede: traficul de cereale din Ucraina va continua!











„Astăzi (n.r. - vineri, 15 septembrie) este ultima zi pentru ridicarea interdicţiei în privinţa cerealelor din Ucraina. Se lucrează la Bruxelles, încă nu s-a decis nimic. Indiferent de decizie, cerealele ucrainene vor continua să tranziteze România. Dunărea şi porturile de la Marea Neagră vor juca un rol important în tranzitul de mărfuri. Comisia Europeană va sprijini traseul solidarităţii. Am asigurat finanţare, sunt proiecte deja aprobate, contăm pe România să vină cu asemenea proiecte”, a punctat reprezentanta Comisiei Europene.





Pe aceleaşi coordonate s-a încadrat şi discursul reprezentantului Statelor Unite ale Americii, Jim O'Brien, şeful biroului care gestionează regimurile de sancţiuni (US Sanctions Coordinator).





„Am ajuns rapid la acorduri, sprijinim exportul de cereale din Ucraina. România este un aliat NATO vital, Rusia aduce războiul mai aproape de ţara dumneavoastră. Ucraina a continuat să exporte cereale, chiar dacă atacurile ruşilor nu au încetat. Vom avea mai multă securitate a rutelor de transport. Vor fi noi capacităţi care vor lucra non-stop, construim infrastructura şi asta e bine pentru toate cele trei ţări. Suntem într-un parteneriat şi vom găsi o modalitate de a rezolva problemele”, a spus oficialul american.





