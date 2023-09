Înotătorul Avram Iancu, premiat de Primăria Petroşani; o parte din bani, donată unui tânăr

Înotătorul Avram Iancu a fost premiat, vineri, de Primăria şi Consiliul Local Petroşani cu suma de 11.000 de lei pentru performanţa de a înota întreg cursul fluviului Rin, în încercarea sa de a atrage atenţia opiniei publice asupra importanţei integrării României în Spaţiul Schengen.







"Am făcut un efort infernal de a înota Rinul, cu unicul scop de a duce numele României şi a locurilor natale în inima Europei. Am transmis împreună mesajul că România merită şi trebuie să fie integrată în Spaţiul Schengen şi că noi, românii, suntem cetăţeni de primă mână ai Europei. Nu mi-a cerut nimeni să fac asta, nu m-a trimis nimeni să înot atât de mult şi nimeni nu m-a forţat. Şi nu am cerut nimic statului român. Am simţit doar puternicul îndemn să mă întreb ce pot să fac şi eu pentru ţară, nu doar ce poate să facă ţara pentru mine", a declarat, cu prilejul premierii, bibliotecarul din Petroşani.







Acesta a anunţat că va dona 1.000 de lei din premiul încasat pentru a-l sprijini în activitatea sportivă pe un tânăr din Petrila, care are nevoie de o sanie performantă cu care să concureze la Jocurile Olimpice de Tineret din 2024, din Gangwon, Coreea de Sud. Elev la liceul din Petrila, acesta se antrenează cu o sanie veche de 20 de ani şi are nevoie de una nouă.







Bibliotecarul Avram Iancu a finalizat, pe 1 septembrie, cursa de înot pe Rin, prin care a dorit să susţină, prin mijloacele sale, importanţa aderării României la Spaţiul Schengen, polisportivul din Petroşani reuşind să parcurgă întreg cursul fluviului în 48 de zile. Iancu a înotat fără costum de neopren, el apreciind că efortul său, pe care l-a catalogat ca fiind "unul titanic şi de neimaginat", reprezintă o "umilă" contribuţie la un mesaj care arată că dorinţa românilor este de a face parte din Spaţiul Schengen.