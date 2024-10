Sub egida Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, s-a sărbătorit recent, la Mina Museum din București, Ziua Antreprenorului, având ca temă „Inovație și succes în mediul de afaceri românesc”. Evenimentul, organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a reunit peste 250 de antreprenori din întreaga țară și a recunoscut contribuția acestora la dezvoltarea economiei prin utilizarea tehnologiei inovatoare.Cu ocazia acestui eveniment, 14 antreprenori au primit distincții pentru integrarea soluțiilor inovative în afacerile lor. Printre companiile premiate s-a numărat și Optima Store din Constanța, pentru soluțiile inovatoare furnizate industriei HoReCa. Fondată acum opt ani, Optima Store s-a remarcat prin furnizarea de consumabile profesionale pentru industria ospitalității, inclusiv soluții și echipamente de curățenie, accesorii și cosmetice hoteliere, produse de hârtie pentru igienă și menaj și ambalaje fast food personalizate.În momentul decernării titlului de „Antreprenor de top”, fondatorul companiei, Mircea Fratuțescu, și-a exprimat recunoștința pentru distincția primită în cadrul acestui prestigios eveniment: „Acum opt ani, fără cunoștințe și competențe antreprenoriale, fiind de formație teolog, am pornit o afacere de familie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin muncă și perseverență, promovând produse de calitate și implementând tehnologii de ultimă generație, am reușit să ne poziționăm și să ne consolidăm poziția printre liderii regionali din domeniul HoReCa, devenind un furnizor de încredere pentru lanțuri hoteliere și restaurante de renume. Nu ne-am limitat la a fi doar un furnizor local, ci ne-am extins și ca operator regional, oferind prin intermediul flotei proprii distribuție extinsă în județele din proximitate, precum Brăila, Galați, Tulcea, Ialomița, Călărași, Buzău, Focșani. Premiul acesta este o confirmare și o recunoașterea a eforturilor noastre, marcând o etapă semnificativă în drumul nostru și întărindu-ne convingerea că suntem pe drumul cel bun spre performanță și excelență”.De asemenea, Mircea Fratuțescu a mulțumit ministrului Ștefan Radu Oprea și reprezentantului Ministerului Economiei, George Fulina, directorul Agenției pentru IMM Constanța, pentru suportul oferit antreprenorilor și pentru că Optima Store a fost nominalizată și premiată în cadrul acestui eveniment important.Alături de Optima Store , alte companii de succes au fost recunoscute pentru inovația lor, printre care și Taverna Racilor, reprezentată de Paul Nicolau, cunoscut sub numele de „Pescobar”, care are un restaurant în Mamaia Nord. Aceste firme, alături de alți antreprenori de top, au fost premiate pentru succesul și contribuția lor la dezvoltarea afacerilor și pentru promovarea bunelor practici în mediul de afaceri românesc.Între mărcile de prestigiu reprezentate de Optima Store , se remarcă următoarele branduri: ECOLAB, TENNANT, NILFISK, TORK, GFL, GOLDPLAST, MANK, ale căror produse pot fi vizualizate și achiziționate la depozitul cu vânzare localizat în centrul Constanței, pe Blvd. I. C. Brătianu 5, vizavi de Kaufland, lângă Liceul Ovidius sau prin intermediul platformei de comerț online www.optimastore.ro . (C.L.)