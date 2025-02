Complexul „Balada” din Saturn, scos la vânzare. „Afacerile de familie sunt viitorul în turism!”

Numeroase active din industria HoReCa de pe litoral sunt scoase, din varii motive, la vânzare. Site-urile de imobiliare sunt pline de anunţuri prin care hoteluri, restaurante sau pensiuni - din Năvodari până în Vama Veche - îşi caută noi proprietari.Pe lista unităţilor scoase la mezat, se află şi Complexul turistic „Balada” din staţiunea Saturn, unitate aflată în proprietatea THR Marea Neagră SA. Licitaţia publică cu strigarea pentru vânzarea acestui imobil va avea loc în data de 17 martie 2025, la ora 10.00, la sediul societăţii din strada Traian nr. 1B parter, Eforie Nord. Preţul de pornire la licitaţie este 6,1 milioane euro, plus TVA, la care se va adăuga contravaloarea dotărilor, în sumă de 300.000 lei, plus TVA.„Preţul va fi achitat integral în termen de 30 de zile de la data licitaţiei / adjudecării. Garanţia de participare la licitaţie este de 610.000 euro, iar pasul de licitare este de 25.000 euro.Caietul de sarcini / dosarul de prezentare se poate achiziţiona de la sediul societăţii sau în format electronic, preţul de achiziţie fiind de 3.000 lei. Vizionarea imobilului are loc în perioada 10 februarie - 10 martie 2025, în intervalul orar 11.00 - 15.00, exclusiv în zilele libere legale, pe bază de solicitare transmisă cu cel puţin două zile anterioare datei de vizionare.Participanţii la licitaţie vor achita o taxă de participare în valoare de 500 lei. În situaţia în care licitaţia nu se va încheia prin desemnarea unui câştigător, şedinţa se va relua în data de 28 aprilie 2025, ora 10.00.Relaţii suplimentare, la [email protected] ”, au transmis reprezentanţii THR.XXXDirectorul general al THR Marea Neagră, Mihaela Ichim, este de părere că viitorul turismului pe litoralul românesc este cel al micilor operatori şi nu al companiilor mamut.„Vânzarea Complexului «Balada» face parte dintr-un program de reorganizare a firmei. Turismul la mal de mare trebuie văzut dintr-o altă perspectivă, trebuie făcut pe alveole mai mici, în unităţi mai mici, care pot fi gestionate de o familie sau de un grup de operatori.Lumea se îndreaptă spre activitatea de turism care produce plus valoare dacă este făcută temeinic. Îi îndemn pe oamenii de afaceri, din Constanţa şi din întreaga Românie, să investească în turism, pe litoralul Mării Negre. Sunt active scoase la vânzare, mai sunt terenuri libere, încă există forţă de muncă”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general Mihaela Ichim.