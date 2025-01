Tendinţă de creştere pe piaţa imobiliară constănţeană. Preţuri mari pe metrul pătrat, până la 6.000 de euro!

Anul 2025 se anunţă a fi unul deloc pe placul celor care vor/trebuie să-şi achiziţioneze o locuinţă. Preţurile pe piaţa imobiliară constănţeană au luat-o razna şi rar se mai găseşte vreo ofertă care să coboare sub pragul psihologic de 1.500 de euro pe metrul pătrat. În ediţia de astăzi, vom face o „radiografie” în piaţa garsonierelor şi apartamentelor, pentru ca, într-o ediţie viitoare, să ne axăm pe piaţa vilelor, caselor şi terenurilor intravilane.Veşti deloc bune pentru constănţenii care şi-au propus să achiziţioneze o locuinţă anul acesta. Oferte sunt cât se poate de multe, însă preţurile care se cer sunt accesibile doar celor cu venituri consistente, peste medie.Cele mai ieftine locuinţe - termenul fiind folosit cu generozitate - sunt garsonierele din zona CET, care pornesc de la 12.000-14.000 de euro şi ajung până la 30.000 de euro. Suprafeţele sunt pe măsură: 10, 12, maximum 20 de metri pătraţi. Veritabile „cutii de chibrituri”, cum le spun bunicii!Plusul de confort sau mai bine spus saltul spre normalitate costă. Şi ţineţi-vă bine, pentru că cifrele sunt ameţitoare! Dacă nu aţi strâns banii la saltea, nu v-a picat vreo moştenire din Ceruri sau nu aveţi un venit de minimum 1.500-2.000 de euro, luaţi-vă gânduri de la achiziţii.Pentru o garsonieră în zona Km. 4-5, de 30 metri pătraţi, aveţi de plătit 42.000 de euro, cu 20.000 de euro mai mult puteţi cumpăra o garsonieră la DR-uri, pe Soveja, apartamentele cu două camere, semidecomandate, în Tomis Nord/Cireşica, sunt cotate la 60.000-70.000 de euro, iar pe un apartament tot de două camere, „cocoţat” la etajul opt al unui turn din zona Abator, se cer nu mai puţin de 68.000 de euro.În Tomis III, un apartament cu două camere, circular, costă 81.000 de euro, cu aproximativ 10.000 de euro mai ieftin decât unul decomandat. Cele cu trei camere, tip „Braşov”, sau cu patru camere sar lejer de 100.000 de euro în Tomis III, Dacia, Trocadero sau Capitol, în timp ce zona Gară pare puţin mai accesibilă, cu preţuri la apartamentele cu două camere ce pornesc de la 75.000 de euro.Ultracentral, în zona Policlinicii cu plată, un proprietar scoate la vânzare un complex imobiliar, alcătuit dintr-un apartament cu două camere, un apartament cu trei camere şi patru spaţii comerciale, în suprafaţă totală utilă de 439,20 metri pătraţi, pentru care solicită nu mai puţin de 550.000 de euro.O ofertă „extraterestră”Iar dacă am ajuns deja la sume de şase cifre exprimate în bancnota europeană, să amintim şi câteva oferte „extraterestre”, destinate celor cu bani mulţi. Un penthouse amplasat la etajul nouă al unui bloc nou din staţiunea Mamaia, în suprafaţă de 211 metri pătraţi şi dotat cu lift privat (din care se intră direct în apartament!), cu vedere panoramică atât către mare, cât şi către lacul Siutghiol, se vinde pentru un milion de euro, iar un penthouse cu piscină şi terasă (patru camere, piscină şi terasă; total 250 metri pătraţi) din zona Peninsulară costă 700.000 de euro.„Tendinţa de creştere pe piaţa imobiliară se menţine şi în acest început de an. La Constanţa, preţul pe metru pătrat este, în general, de 1.500-1.600 de euro, fie că vorbim despre garsoniere, fie de apartamente cu trei sau patru camere. Rar mai găsim ceva mai ieftin, dar în cele mai multe cazuri locuinţele respective vor necesita investiţii majore pentru reabilitare. Şi vedeţi care sunt preţurile la gresie, faianţă, parchet, vopseluri, uşi, ferestre, ca să nu mai vorbim despre mâna de lucru.La limita de sus, avem locuinţele cu finisaje de lux, în zone cu vedere la mare, unde ajungem şi la 6.000 de euro pe metrul pătrat.În negocieri, mai contează şi modalităţile de plată, cash sau cu credit imobiliar, dacă au toate actele pregătite sau dacă mai au nevoie de renovări”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Sorin V., agent imobiliar constănţean.