De la 10.000 de euro în sus pentru un hectar! Explozie de preţuri pe piaţa terenurilor agricole

Explozie a preţurilor pe piaţa terenurilor agricole! La final de toamnă, când, cel puţin teoretic, recoltele au fost valorificate, iar conturile bancare s-au mai rotunjit, proprietarii au ridicat ştacheta şi au crescut pretenţiile, astfel că, la nivelul judeţului Constanţa, pragul psihologic al celor 10.000 de euro pentru un hectar este frecvent atins.Se joacă dur pe piaţa terenurilor agricole din judeţul Constanţa, sumele vehiculate pe piaţă doborând record după record. Dacă, în urmă nu cu mulţi ani, preţul unui hectar varia în jur de 4.000-5.000 de euro, crescând apoi la 6.000-7.000 de euro, în toamna lui 2024 asistăm la o veritabilă explozie a preţurilor, tendinţa fiind de a atinge şi chiar a depăşi frecvent „borna” celor 10.000 de euro per hectar.Oferte sunt de ordinul zecilor, poate chiar sutelor pe piaţă. Astfel, un teren arabil în suprafaţă totală de 2,5 hectare, având toate actele în regulă (cadastru şi intabulare), situat în extravilanul comunei Amzacea, se vinde cu 23.750 de euro (9.500 euro/hectar), iar o ofertă similară regăsim în extravilanul comunei Ciocârlia, unde un proprietar vinde două hectare de teren arabil în schimbul a 19.000 de euro.Puţin mai ieftin costă un teren arabil în suprafaţă de 2,5 hectare, într-o singură parcelă, pe raza comunei Siliştea, iar cei interesaţi de activităţi agricole, împăduriri sau de atragere de fonduri europene au de achitat 8.500 de euro per hectar.La Comana, sunt scoase la vânzare aproape 20 de hectare de teren agricol - mai exact, 19,7 -, loturi care nu sunt însă alipite, iar preţul este de 11.000 euro per hectar, în timp ce patru hectare de teren arabil situate momentan în extravilanul comunei Bărăganu, care vor intra curând în intravilan, sunt cotate la 49.000 de euro (12.250 de euro per hectar, liber de sarcini, fără contract de arendă).„Asistăm la o creştere de preţuri în ceea ce priveşte terenurile agricole, este un trend care s-a menţinut în ultimii ani şi, după cum evoluează lucrurile, nu cred că se va opri brusc prea curând. Sigur, la un moment dat se va plafona, dar piaţa este cea care decide momentul. Tranzacţii se fac, mai ales toamna, când agricultorii îşi încasează banii pe recoltă şi sunt dispuşi să îşi completeze parcelele de teren, astfel încât să aibă şi o optimizare a costurilor. La nivelul judeţului Constanţa, sunt mulţi investitori, şi români, şi străini. Spre deosebire de alte ţări, legislaţia României a permis achiziţii facile de terenuri pentru investitori, în special din lumea arabă, dar nu numai”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Sorin V., specialist imobiliar.Investiţii strategiceExistă şi o altă categorie de terenuri extravilane, cu grad mai scăzut de atractivitate în ceea ce priveşte preocupările agricole, dar infinit mai mare din punct de vedere strategic, pentru că s-ar putea afla pe harta viitoarelor autostrăzi sau căi de acces spre port.De exemplu, un teren în suprafaţă de cinci hectare, situat pe raza comunei Agigea, în apropiere de municipiul Constanţa, dar şi de port sau de Canalul Dunăre - Marea Neagră, se vinde cu nu mai puţin de 1,6 milioane euro. Simpla aritmetică ne arată că hectarul este cotat la 320.000 de euro, un preţ exorbitant, care nu şi-ar scoate investiţia din activităţi agricole nici măcar în 15 ani!Spectaculoasă - prin prisma preţului solicitat - este şi oferta unui proprietar de fermă agricolă, amplasată în sudul judeţului Constanţa. Este vorba despre un domeniu ce include aproximativ 1.000 de hectare cultivate, grad de comasare 85%.„Terenurile sunt o parte proprietate (670 hectare), o parte în arendă. Tot în proprietate este şi sediul fermei cu un teren de 10.000 metri pătraţi, unde se află magazii, anexe, hangare depozitare, hangare pentru îngrăşăminte şi seminţe, cântar de 80 tone în curte.Utilităţi: energie electrică, completată de un sistem cu panouri solare de 17kw. Alimentarea cu apă este realizată dintr-un puţ forat la 66 metri adâncime. Utilaje agricole: tractoare, combine, semănători, discuri, pluguri, achiziţionate în perioada 2015-2022”, a transmis proprietarul, care îşi cedează ferma în schimbul a 12,6 milioane euro.