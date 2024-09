Complexul Iulia Resort din Venus, scos la vânzare pentru 17 milioane de euro

Numeroase active din industria HoReCa de pe litoral sunt scoase, din varii motive, la vânzare. Site-urile de imobiliare sunt pline de anunţuri prin care hoteluri, restaurante sau pensiuni - din Năvodari până în Vama Veche - îşi caută noi proprietari. În unele cazuri, sunt afaceri de succes, predate la cheie, în altele, socotelile n-au ieşit tocmai cum ar trebui, dar sunt şi cazuri în care proprietarii pur şi simplu vor să încaseze şi să trăiască liniştiţi până la sfârşitul vieţii.Pe lista unităţilor scoase la mezat, se află şi Iulia Resort din staţiunea Venus, un complex hotelier amplasat la doar 150 m de plajă. Terenul are o suprafaţă totală de 17.300 mp, pe care au fost ridicate două clădiri cu unităţi de cazare şi a fost amenajată o parcare.Primul corp, cu regim de înălţime P+3, are suprafaţă construită la sol de 979 mp, suprafaţa utilă de aproximativ 3.500 mp şi dispune de 131 de camere şi şapte oficii. Al doilea corp, cu regim de înălţime P+1, are o suprafaţă construită la sol de 870 mp, suprafaţa utilă de aproximativ 1.600 mp şi cuprinde 52 de camere şi două oficii.„Imobilele sunt complet funcţionale, mobilate şi utilate modern, camerele sunt duble sau triple, fiecare dintre ele dotată cu baie proprie. Unitatea permite multiple posibilităţi de extindere şi adaptare. Separat se poate achiziţiona şi restaurantul din faţa hotelului, cu acces direct pe plaja concesionată”, au transmis reprezentanţii proprietarului.Complexul a fost construit în anul 1968, iar ultima renovare a avut loc în 2021. În curte, au fost amenajate o piscină, un teren de sport, dar şi un loc de joacă pentru cei mici.Preţul de achiziţie este unul pe măsură: 17 milioane de euro!