Imobiliarele în impas! „Regina” afacerilor din Constanţa a alunecat pe tobogan

Sectorul imobiliar, considerat „regina” afacerilor din Constanţa, este pe un trend descrescător. Deşi pretutindeni - fie că vorbim despre cartiere mărginaşe sau buricul târgului - sunt şantiere în desfăşurare, numărul locuinţelor finalizate a scăzut semnificativ, iar acest lucru ar putea avea consecinţe mai puţin fericite în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană.Numărul locuinţelor finalizate a scăzut dramatic la Constanţa, ajungând, în primele trei luni ale anului 2024, la doar 592 de unităţi. Datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa indică o cădere semnificativă a sectorului imobiliar din judeţ: sunt cu 741 mai puţine locuinţe finalizate faţă de perioada similară a anului 2023.„Într-adevăr, faţă de anul trecut, am finalizat şi noi mai puţine locuinţe. Dar să ştiţi că este vorba despre un fenomen nu local, ci la nivel naţional. Discutăm constant cu alţi constructori, din Bucureşti şi din alte judeţe ale ţării, iar trendul este similar. Şi problemele cu care ne confruntăm sunt asemănătoare.Această încetinire de ritm este generată de mai mulţi factori, pornind de la resursele umane, de problemele de personal, de preţurile tot mai mari ale materialelor, energiei, instalaţiilor, până la chestiunile de banking şi puterea de cumpărare a populaţiei.Noi activăm pe piaţă de peste 30 de ani, am acumulat experienţă, am încercat să ţinem problemele în frâu, cât am putut. Este însă tot mai dificil să ne păstrăm muncitorii, iar băncile nu te păsuiesc, avem de făcut lunar plăţi consistente.Să nu uităm de birocraţie, sunt fel de fel de documente, de autorizaţii care întârzie la eliberare, iar acest lucru ne înfrânează şi pe noi”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Lucian L., administratorul unei firme constănţene de profil.Un mecanism generator de bani mulţiPe de altă parte, faptul că numărul locuinţelor finalizate s-a redus în prima parte a anului este în avantajul unora dintre constructori, care vin pe piaţă cu imobile la preţuri (câteodată) astronomice. Un mecanism pe care Sorin V., experimentat agent imobiliar constănţean, l-a explicat pentru „Cuget Liber”.„În teorie, dacă privim sec datele de la Statistică, s-ar putea crede că este o problemă majoră la Constanţa, în sectorul imobiliar. Dar să ştiţi că sunt oameni care au de câştigat de pe urma acestui ritm încetinit.Cei care au relaţii foarte bune cu băncile, care deţin capital de investiţii - fie din credite bancare, fie din avansuri încasate de la viitorii beneficiari - profită din plin de moment şi vin pe piaţă cu preţuri foarte mari.Argumentul principal invocat pentru această ştachetă ridicată este acela al creşterii costurilor materialelor, instalaţiilor, dar nu puţine sunt cazurile în care se oferă studiouri sau apartamente în imobile construite în urmă cu unul, doi, trei sau chiar patru ani, când materialele aveau cu totul alte preţuri decât cele de astăzi.Una peste alta, tranzacţii se fac, există cerere, există şi ofertă, care, deşi nu mai e aşa de generoasă ca altădată, este suficientă. Se vând studiouri care costă 60.000 de euro, dar şi apartamente de 300.000 de euro sau chiar mai mult”, a precizat agentul imobiliar.