Servicii de piaţă, imobiliare, comerţ. INFO economic

l Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut în primele două luni ale anului, faţă de perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2023, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1% fiecare, informează Institutul Naţional de Statistică.De asemenea, în luna februarie 2024, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut, faţă de ianuarie 2024, ca serie brută cu 3,7%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 1,6%.l Jumătate dintre companiile imobiliare din Europa Centrală (49%) estimează că investiţiile în domeniu vor creşte în acest an şi doar 19% se aşteaptă la o scădere, faţă de 51% în 2023, pe fondul îmbunătăţirii percepţiei cu privire la potenţialul de creştere din această piaţă, potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2024.40% din participanţii la studiu anticipează o creştere a activităţii pe piaţă în acest an, faţă de 15% cu un an în urmă, iar proporţia celor care prevăd o scădere s-a redus la 16%, de la 57% în 2023.l Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut în primele două luni ale acestui an, faţă de perioada corespunzătoare din 2023, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,2%, respectiv cu 2,9%, arată datele transmise de Institutul Naţional de Statistică.