Operaţiunea „casa de vacanţă”! Oferte generoase pe piaţa imobiliară, totul ţine de buget

Casa de vacanţă, locul ideal pentru relaxare, de încărcare a bateriilor, departe de tumultul oraşului. Visul oricărui plătitor conştiincios de taxe şi impozite. Pentru unii, a devenit deja o realitate chiar banală, în timp ce alţii încă mai adună ban pe ban. Totul e în funcţie de buget, pentru că ofertele sunt generoase şi atrăgătoare.Cine nu şi-ar dori o casă de vacanţă în Austria, dar nu în Viena sau în cine ştie ce mare oraş, călcat de milioane de turişti. Nici gând! Dar undeva în sudul Ţării Valsului, într-o micuţă localitate, gen Villach sau chiar Ferlach, cu doar câteva mii de locuitori, toţi autohtoni, să asculţi cum creşte firul de iarbă… În această zonă, sunt preţurile cele mai mici din Austria, dar uriaşe pentru noi - aproximativ 3.000 euro pe metru pătrat construit, la care se adaugă fel şi fel de taxe anexe.Dar, să lăsăm visul frumos - poate s-o împlini cândva! -, iar cei care au în intenţie să achiziţioneze o casă de vacanţă sau să facă o investiţie imobiliară se pot orienta, în prima fază, spre piaţa autohtonă. Iar România nu duce lipsă de oferte!Un sfat binevenitÎnainte de a face acest pas, este bine să apelaţi la serviciile unui consultat imobiliar/bancar, care vă va furniza o serie de sfaturi extrem de preţioase.„Dacă nu faceţi afaceri cu statul, astfel încât să vă vină continuu zecile de mii de euro, ar fi bine să vă gândiţi de două ori înainte de a achiziţiona o casă de vacanţă, a doua proprietate a familiei.În România, sunt oferte pentru toate buzunarele, în funcţie de buget, de poziţionare, de starea imobilului, de utilităţi etc. Pornim de la 30-40.000 de euro şi ajungem la sute de mii de euro. Cele mai scumpe sunt cele din staţiunile tradiţionale de pe valea Prahovei, valea Oltului, din Bucovina sau Apuseni, unde se face turism, iar casele ar putea fi incluse în circuit, pentru a mai amortiza din investiţie. Asta dacă o luaţi gata construită. Dacă optaţi pentru varianta să o construiţi dumneavoastră, cheltuielile s-ar putea să fie şi mai mari. Preţurile materialelor au crescut foarte mult, la fel şi preţurile terenurilor. Puneţi mâna de lucru, transportul în zone montane, taxele pentru autorizaţii, timpii pierduţi.Iar dacă lucraţi cu banca, socotiţi cu atenţie dobânzile pe care le veţi avea de plătit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin V., specialist constănţean în imobiliare cu peste 25 de ani experienţă în domeniu.Pe faleză, la SulinaMai există o altă categorie interesată de piaţa imobiliară. Mai exact, este vorba despre constănţenii care, din diverse motive, îşi lichidează proprietăţile la oraş şi se mută prin împrejurimi. Şi chiar au de unde alege, atât judeţul Constanţa, cât şi judeţul Tulcea stând bine la capitolul oferte.Astfel, în schimbul a doar 25.000 de euro, puteţi deveni proprietarul unei case cu trei camere, construită pe un teren în suprafaţă de 4.200 mp, în comuna Grădina. Preţul este negociabil, iar „la pachet” cu imobilul, care necesită ce-i drept renovare, vin o livadă şi o vie tânără, de patru ani.Mai ieftin - 20.000 euro, negociabil - se vinde o casă bătrânească din satul Tariverde, care poate fi transformată în „cartier general” al amatorilor de pescuit, lacurile Nuntaşi şi Sinoe fiind la o aruncătură de băţ. Terenul este unul generos, 2.000 mp, situat la 50 metri de şoseaua naţională Constanţa - Tulcea.Dacă aveţi disponibil un buget dublu, 40.000 euro, şi vă doriţi să faceţi o investiţie tot în zonă, chiar în Sinoe, puteţi opta pentru o casă cu patru camere, care arată mult mai bine, cu toate actele la zi, iar terenul măsoară aproape jumătate de hectar!Pe malul Dunării, cocoţaţi în vârful dealului, la aer curat, în imediata apropiere a Cramei Rasova, este scos la vânzare un imobil „la roşu”, 124 mp, a cărui construcţie a demarat însă în urmă cu 12 ani, servind funcţiunii de sediu fermă agro-zootehnică. Terenul, în suprafaţă de 1.000 mp şi împrejmuit cu gard metalic, se află în extravilanul oraşului Cernavodă, dar a fost scos definitiv din circuitul agricol.Preţul solicitat nu poate fi încadrat chiar la categoria chilipir: 52.000 euro, negociabil.Dar, să trecem şi în judeţul Tulcea, la margine ţării, şi să poposim la Sulina. Aici, în imediata vecinătate a Liceului Teoretic „Jean Bart”, este ridicată o casă cu trei camere (plus anexe), pe care proprietarul a scos-o la vânzare în schimbul sumei de 20.000 euro, negociabil. La plusuri, putem trece faptul că imobilul este racordat la reţeaua de energie electrică, apă şi canalizare, iar pe faleză, se ajunge în mai puţin de cinci minute, în timp ce, la minusuri, vorbim despre izolare (accesul relativ dificil dinspre Constanţa către Sulina) şi bugetul necesar renovării.Una peste alta, nu lipsesc ofertele cât se poate de tentante de pe piaţa imobiliară. Bani în conturi să existe…