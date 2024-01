Efect al creşterii taxelor! Început de an cu preţuri uriaşe pe piaţa chiriilor, la Constanţa

„Explozie” a preţurilor pe piaţa chiriilor, la Constanţa. Cum taxele şi impozitele au crescut semnificativ, „braţ la braţ” cu energia, proprietarii au ajuns să solicite, în acest debut de an 2024, sute şi chiar mii de euro pe lună, în schimbul locuinţelor.Un studiu recent, realizat de un institut de cercetare sociologică, indica faptul că tinerii se căsătoresc tot mai greu, iar când o fac, frecvent la vârste de peste 30 de ani, un comportament complet diferit faţă de cel de acum trei-patru decenii, când, după absolvirea facultăţii, urmau căsătoria, botezul, cariera etc. Un curs considerat pe atunci firesc, însă o concepţie care a suferit „mutaţii” radicale.Generaţiile născute după Revoluţia din 1989 activează după alte coordonate, iar unul dintre răspunsurile la întrebarea „De ce se căsătoresc tot mai greu?” are cu siguranţă legătura şi cu… spaţiul locativ. Mai concret, tinerii îşi doresc să aibă mai întâi o locuinţă a lor, însă acest vis este dificil de realizat, mai ales dacă părinţii n-au făcut din timp economii.Fie că apelează la creditul bancar, fie că optează pentru chirie, tinerii vor avea nevoie de bugete serioase. În episodul de astăzi, vom trece în revistă preţurile care se practică pe piaţa chiriilor, la Constanţa. O piaţă care efectiv, în acest început de an, a luat-o razna. Razna rău!„Nebunia” sutelor şi miilor de euroÎn Constanţa, rar se mai coboară sub plafonul de 200 de euro. Pe undeva prin cartierul Palas, o garsonieră de numai 18 mp se închiriază cu 180 de euro pe lună, plus garanţia tot de o lună, iar proprietarul precizează în mod clar că nu acceptă animale de companie.La un buget de „avarie”, de 200-250 de euro, puteţi opta pentru o garsonieră sărăcăcioasă (20-25 mp) în cartierele CET, Km 4-5 sau în zona complexului Eden de pe strada Soveja. În Tomis Nord, în apropierea Campusului Universitar, proprietarii cer cam 300 de euro pe lună pentru o garsonieră, iar dacă vreţi să fiţi vecini cu City Park Mall, veţi mai plusa, până la 400 de euro pe lună.În aceşti bani, 300-400 euro pe lună, aveţi ocazia de a închiria un apartament cu două camere prin Poarta 6 sau Km 4-5, însă condiţiile nu sunt tocmai grozave. De obicei, imobilele sunt vechi, iar dotările - minimale.În cazul apartamentelor cu trei sau patru camere, „distracţia” este şi mai mare. Preţurile pornesc de la 450-500 de euro, apartamentele de „pluton” sunt cotate de la 700 la 1.000 de euro pe lună, iar pentru cei mai cu dare de mână, există şi oferte cu adevărat speciale. În buricul târgului, la Capitol, un apartament cu patru camere, în suprafaţă de 100 mp, amplasat la parterul unui bloc cu patru etaje, se închiriază cu 1.200 euro/lună, în timp ce proprietarul unui penthouse duplex întins pe două etaje (10-11), în suprafaţă de 135 mp, cu două terase însumând 155 mp, solicită nu mai puţin de 1.500 euro/lună. Dai un ban, dar atingi VIVO! cu mâna!„Campion” la acest capitol este un apartament cu trei camere, 90 mp, situat într-un bloc din centrul Constanţei, pe care îl puteţi închiria cu 2.150 euro/lună.În privinţa caselor, orice comentarii sunt de prisos şi este greu de crezut că o tânără familie ar putea să-și permită acest lux. Preţurile pornesc de la 500 de euro/lună, solicitate pentru nişte magherniţe din cartierul Coiciu, în zona Academiei Navale, iar bugetul mediu variază între 700 şi 1.000 de euro, pentru case din Brătianu, Tomis I, Casa de Cultură sau Trocadero.În Brătianu, este oferită spre închiriere şi o casă recent renovată, P+1E, în schimbul a 2.000 euro/lună, un imobil din Inel II, pretabil pentru amenajarea unei clinici medicale, este cotat la 5.000 de euro/lună, iar dacă vreţi să contemplaţi marea, dintr-o vilă cu 10 camere, P+1E+M, din zona Spitalului Militar, este bine să aveţi conturile alimentate consistent, chiria în acest caz fiind de 6.000 euro/lună.Atenţie la contracte!„În acest început de an, se înregistrează o creştere consistentă, de minimum 10%, a preţurilor la chirii. Este explicabil: au crescut taxele şi impozitele proprietarilor, au crescut costurile la energie.Cerinţă există însă, iar cei care doresc să închirieze trebuie să fie atenţi la mai multe aspecte. În primul rând, durata contractului, pentru că sunt mulţi care închiriază doar în perioada septembrie-iunie, în sezon preferând să închirieze cu ziua, pe alţi bani: 30-60 de euro pe zi. De asemenea, trebuie luat în calcul faptul că, pe lângă chiria stabilită, vor mai fi cheltuieli de întreţinere: apă, lumină, căldură, internet, tv etc. Deci, trebuie analizate foarte bine posibilităţile financiare.Negocieri se pot face, dar numai atunci când vorbim despre perioade mai lungi de timp şi când se fac şi plăţi în avans.De partea cealaltă, şi proprietarii trebuie să fie atenţi cui închiriază. Să nu se trezească cu locuinţele devastate de vandali sau să nu-şi transforme apartamentul într-un cuib de prostituate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin V., specialist constănţean în imobiliare.Aşadar, ginerică şi mireasă, socru mare şi soacră mică, trageţi aer în piept, respiraţi profund şi vârâţi adânc mâna-n buzunare.