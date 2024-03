Mii, zeci şi sute de mii de euro! Piaţa terenurilor extravilane din Constanţa a explodat

Preţurile terenurilor extravilane din judeţul Constanţa au sărit în aer! Fie că vorbim despre o destinaţie agricolă, fie industrială, sumele vehiculate sunt de-a dreptul halucinante, proprietarii solicitând chiar şi 16.000 de euro pentru un hectar de pământ!Dacă aveţi în intenţie să faceţi o investiţie în terenuri extravilane, recomandarea specialiştilor este să mai aşteptaţi, să păstraţi banii „la saltea”. Asta pentru că, la nivelul judeţului Constanţa, preţurile au explodat!Astfel, un teren agricol, în suprafaţă de 150 hectare, situat în localitatea Peştera, se vinde cu nu mai puţin de 1,125 milioane de euro (7.500 euro/hectar), toate loturile având cadastru şi intabulare.Sunt frecvente situaţiile în care terenurile nu sunt „legate”, iar un astfel de caz este cel al unui proprietar care scoate la vânzare 30 hectare de pământ arabil, disponibil în subdiviziuni: 8,69 hectare la Ciobanu, 2,45 hectare la Gârliciu, 2,64 hectare la Hârşova, 4,40 hectare la Horia, 7,97 hectare la Saraiu, 3,38 hectare la Vulturu şi un hectar la Pantelimon.„Este o oportunitate excelentă de investiţie în teren agricol, la Constanţa, unul dintre cele mai fertile şi promiţătoare teritorii agricole din România”, au transmis reprezentanţii proprietarului, care solicită în schimb o sumă frumoasă: 244.160 de euro.„Campioana” ofertelor este cea a unui proprietar din comuna Mihai Viteazu, care solicită în schimbul unui teren arabil, în suprafaţă de 6,3 hectare, nu mai puţin de 100.800 de euro. Un simplu calcul ne arată că hectarul este cotat la 16.000 de euro şi te întrebi atunci ce activităţi trebuie să desfăşori pentru a scoate investiţia.„Preţurile pe piaţa terenurilor agricole au urcat mult în 2024. Rar mai găseşti hectar care să se vândă sub 4-5.000 de euro. În general, preţurile variază în jur de 7-8.000 de euro, în funcţie de poziţionare, de posibilităţile de a face agricultură sau de a găzdui o turbină eoliană, de vecinătăţi etc. Tranzacţii sunt destul de puţine, pentru moment, se aşteaptă nu numai o stabilizare a pieţei, ci şi scăderea preţurilor, însă nu cred că acest lucru se va întâmpla prea curând”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin V., agent imobiliar cu peste 20 de experienţă în domeniu.Destinaţia industrială, un lux!Preţurile terenurilor extravilan devin şi mai mari atunci când destinaţia nu mai este eminamente agricolă, ci… industrială. Concret, un investitor ce are în intenţie să achiziţioneze o suprafaţă de teren necesară pentru a ridica o hală / unitate de producţie are nevoie de fonduri consistente pentru a-şi vedea visul cu ochii.De exemplu, în extravilanul oraşului Ovidiu, este scos la vânzare un teren în suprafaţă de opt hectare, care poate fi folosit pentru construcţii hale sau parc logistic. Utilităţile există, terenul este racordat la reţelele de apă, respectiv energie electrică (putere instalată peste 1.000 KWA), iar în viitor, ar putea fi trecut în intravilan.Preţul este de 800.000 de euro, iar suprafaţa de teren poate fi extinsă ulterior la 20-25 hectare.Puţin mai ieftin - 723.000 de euro - se vinde un teren intravilan industrial în zona USAS-Năvodari, cu propunere proiect PUZ aprobat (hale la parter, plus două etaje pentru birouri), având deschiderea la şosea de 400 metri liniari.