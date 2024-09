Preţuri pentru toate buzunarele, pe piaţa spaţiilor de închiriat, la Constanţa

Firmele mici sau mijlocii din Constanţa se pot plânge de multe lucruri - de fiscalitate excesivă, de criză de personal calificat, de valul de controale comandate de instituţiile statului -, dar, când vine vorba despre spaţiile în care să-şi desfăşoare activitatea, aici lucrurile se schimbă radical. Oferte pe piaţa imobiliară sunt multe şi pentru toate buzunarele, totul e să fie idei, proiecte viabile şi bani pentru investiţii.Unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să ţineţi cont atunci când doriţi să începeţi o afacere pe cont propriu ţine de spaţiul în care să fie instalat „cartierul general”. Dacă nu aveţi în proprietate un imobil, un apartament sau măcar o palmă de pământ pe care să puteţi amenaja un container stilizat, nu vă rămâne decât varianta chiriei.Firmele mari, cele care au nevoie de depozite ori baze logistice întâmpină, într-adevăr, probleme la Constanţa, unde hale cu suprafeţe mari sunt greu, chiar foarte greu de găsit. În schimb, cele mici au de unde alege.De exemplu, este oferit spre închiriere, la preţul de şase euro pe metru pătrat, un spaţiu comercial în zonă ultracentrală, vizavi de Tomis Mall, poziţionat pe două nivele, pretabil pentru activităţi precum sală de gimnastică/fitness, after school, farmacie, birouri etc. Suprafaţa totală este de 400 metri pătraţi, dar ţineţi cont de faptul că vor mai fi necesari alţi bani pentru (re)amenajare.Pe bulevardul I.C. Brătianu, în proximitatea Policlinicii CFR, a fost scos la închiriat un spaţiu comercial, parter + etaj, în suprafaţă de 430 de metri pătraţi, recent construit din materiale de foarte bună calitate, preţul fiind de nouă euro pe metrul pătrat.În cazul în care optaţi pentru un birou într-o clădire office, cu vedere atât la mare, cât şi la lacul Tăbăcărie, efortul financiar este mai consistent, până la 15 euro pe metrul pătrat.Sunt proprietari de spaţii care vin cu oferte similare cu cele din turism, gen all inclusive. Astfel, în zona Trocadero, într-o vilă cu spaţii de birouri, puteţi închiria un studio în suprafaţă de 50 metri pătraţi, cu grup sanitar propriu şi toate îmbunătăţirile: aer condiţionat, gresie, faianţă, termopan, parchet etc. Este ideal pentru un sediu de firmă, cabinet, birou contabilitate, contractul se poate face pe termen lung, iar preţul - 2.500 lei/lună - include toate utilităţile (apă, curent, gaze, internet).La plata cu oraAlţi proprietari şi-au amenajat spaţiile pentru o destinaţie anume şi le oferă chiriaşilor în regim plata cu ora. O astfel de ofertă este creată pentru o sală cu suprafaţă de 150 metri pătraţi, recomandată celor care doresc să desfăşoare activităţi recreative, dans, balet, gimnastică, aerobic, teatru, arte marţiale etc. Spaţiul este prevăzut cu vestiare, parchet laminat, oglinzi, aer condiţionat, încălzire pe timp de iarnă, iar preţurile variază între 80 şi 150 de lei pe oră.Mult mai mari sunt chiriile atunci când ne îndreptăm spre Mamaia, dar, până să ajungem în staţiune, oprindu-ne în Satul de Vacanţă, remarcăm preţul uriaş solicitat pentru o galerie comercială - pompos spus galerie, mai degrabă o coşmelie de tablă vopsită în culori de papagal: 130 euro + TVA pe metru pătrat!Mai prietenoasă, dar într-o zonă fără vad comercial, cum este cea de la Anda, în incinta unui producător/îmbuteliator de vinuri, este o ofertă pentru închirierea unei hale cu suprafaţa de 220 metri pătraţi, curent 380 V, pentru care se solicită numai 2,4 euro + TVA pe metru pătrat.O piaţă atipică„Piaţa spaţiilor comerciale este puţin mai atipică decât cele, să zicem, Bucureşti sau Cluj, unde sunt amenajate mari parcuri logistice. Agenţi economici puternici, şi aici mă refer şi la posibili producători, întâmpină reale dificultăţi în ceea ce priveşte locaţia, deoarece Constanţa are mari probleme la acest capitol. În schimb, pentru firmele mici şi mijlocii, cu cinci, maximum 10 salariaţi, oferta este cât se poate de bogată şi chiar accesibilă. În funcţie de suprafaţă, se face negocierea pentru preţul final, dar trebuie să ţineţi cont şi de starea spaţiului, de banii pe care trebuie să-i mai investiţi pentru reparaţii şi amenajare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin V., agent imobiliar constănţean.