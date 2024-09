Primarul Iulian Soceanu, despre problemele cauzate de inundaţii în oraşul Techirghiol

Inundaţiile din ultima vreme a afectat o mare parte din judeţul Constanţa. Unele sate sau comune au fost „măturate” de viitură, în timp ce alte localităţi au fost organizate mai bine şi au făcut faţă momentului.În oraşul Techirghiol a plouat mult şi furtuna a făcut ravagii, însă primarul Iulian Soceanu, împreună cu autorităţile locale, s-a aflat la datorie şi a încercat să facă tot ceea ce i-a stat în putinţă pentru a rezolva situaţia.Acesta a explicat într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, cum a gestionat momentul.„Din păcate nici pe noi nu ne-a ocolit această catastrofă. A plouat cu peste 150 de mililitri pe metru pătrat. Cred că din 2015 nu s-a mai întâmplat acest lucru. Iată că astfel de evenimente încep să fie din ce în ce mai dese. Ne îndreptăm atenţia cât mai mult către această zonă pentru a identifica soluţiile astfel încât aceste pagube să fie diminuate. Au fost foarte multe gospodării afectate dar cel mai mult a fost afectată zona centrală a oraşului pentru că este cea mai joasă. Din punct de vedere geografic, oraşul Techirghiol este aşezat pe versanţi şi este cu panta de cădere a apei către Lacul Techirghiol. Pământul a fost îmbibat cu apă, iar când a venit acest fenomen rar, apa nu a mai putut fi absorbită de pământ. Cu colegii mei am intervenit şi am îndepărtat aluviunile aduse de către ploaie. Am adăpostit în sala de sport 14 persoane ale căror locuinţe au fost afectate şi nu mai puteau să locuiască acolo. A doua zi am adus totul la starea iniţială. Am şi un proiect în acest sens. Este reabilitarea a firului de vale, un fir de vale care este format din apă nepermanentă în oraşul Techirghiol, dar care adună toate apele din localitate. Am făcut un Studiu de Fezabilitate, este depus la Compania Naţională de Investiţii şi probabil că într-o lună de zile vor fi toate studiile finalizate iar anul viitor trebuie să începem lucrarea propriu zisă”, a declarat Iulian Soceanu.Proiectele de asfaltare merg înainteEdilul a vorbit şi despre asfaltarea în oraşul Techirghiol. Dacă primele 11 străzi au fost deja reabilitate, acum mai urmează să fie asfaltate alte 11. Lucrările avansează într-un ritm alert.„În acest moment pe linia de asfaltare stăm bine. Am încheiat un proiect prin Programul Naţional Anghel Saligny prin care au fost reabilitate 11 străzi. Acest lucru se întâmpla înainte de campanie. Totodată avem un al doilea proiect pentru asfaltare, tot la fel, finanţat prin Anghel Saligny, dar şi cofinanţat prin bugetul local. Avem de reabilitat încă 11 străzi. În acest moment deja am finalizat trei dintre cele 11 şi s-a intervenit pe alte două. Estimăm ca până la sfârşitul anului să fie finalizate cinci străzi, iar în anul următor să finalizăm celelalte străzi. Este clar că proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere reprezintă o prioritate pentru mine. După ce am adus infrastructura de apă, canalizare şi gaz, atunci era clar că trebuia să ne ocupăm şi de trama stradală. Iată că suntem în plin proces de reabilitare. Din bugetul local nu vom putea finanţa astfel de investiţii majore, astfel că depunem documentaţii pentru a obţine finanţare, dacă se poate pe fonduri europene, sau prin alte mijloace. Până în acest moment, nu pot să spun că au fost probleme în decontarea facturilor. Facem nişte simulări să vedem ce bani ne putem permite să îi îndreptăm către zona aceasta, dacă nu, vom recurge la un împrumut. Finanţarea noastră este undeva la 9 mii de lei”, a mai spus Iulian Soceanu.