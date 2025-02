Nebunia milioanelor! Ce contracte din bani publici se mai împart la Constanţa

Se întâmplă multe lucruri interesante în ţara noastră, în acest februarie friguros. Unii - ani de zile şmecheri şi aroganţi - şi-au dat demisia, alţii - umiliţi şi obidiţi - îşi strigă necazul în stradă şi tot nu-i aude nimeni, bomba sindicală stă să explodeze. Şi totuşi, în tot acest timp, sunt şi mecanisme care funcţionează ca unse. Mai exact, este vorba despre contractele cu statul român.Tare bune sunt în aceste vremuri tulburi afacerile cu statul. De când lumea şi pământul, banii publici sunt vânaţi mai ceva ca mistreţii din celebrul domeniu de la Balc. Deşi documentaţia care trebuie întocmită este una extrem de stufoasă, administratorii firmelor pândesc licitaţiile publice şi chiar au de ce: banii sunt siguri, deloc puţini, iar dacă DNA nu-şi vâră coada, se face chiar şi profit frumos.Şi în judeţul Constanţa se învârt sume ameţitoare, de ordinul milioanelor, contracte care se acordă pentru diverse servicii. Se repară şcoli, se asfaltează drumuri, se trage sistem de canalizare, orice se execută, bani să iasă!O asociere eficientăOferta depusă de asocierea Corsa Construct / Getnic Construct Serv pentru licitaţia publică necesară achiziţiei execuţiei de lucrări aferente obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 22, Constanţa” a fost declarată câştigătoare, astfel că în conturile celor două companii vor intra nu mai puţin de 7.131.272,99 lei, fără TVA. Entitatea contractantă este Primăria Municipiului Constanţa.Conform listafirme.ro, Corsa Construct SRL are sediul în oraşul Cernavodă, iar în 2023, ultimul an raportat, a avut o cifră de afaceri de 5.260.299 lei şi un profit net de 738.425 lei, obţinut cu un număr mediu de 28 angajaţi.Tot în oraşul Cernavodă îşi are sediul şi cealaltă companie din asociere, Getnic Construct Serv, pentru care anul 2023 nu a fost deloc rău. O arată bilanţul contabil: 34.674.098 lei cifră de afaceri, 7.932.415 lei profit net şi un număr mediu de 67 de angajaţi.Un contract bun, în valoare de 1.077.886,32 lei, fără TVA, a prins şi Iridex Group Salubrizare SRL, care a câştigat licitaţia publică iniţiată de Primăria comunei Poarta Albă pentru „Delegarea gestiunii, prin achiziţie publică de servicii, a activităţilor de sortare, compostare, tratare mecano-biologică şi eliminare prin depozitare a deşeurilor municipale din UAT Poarta Albă”.Compania Iridex este un jucător important pe piaţa de profil, iar cifra sa afaceri a explodat în 2023: 207.078.052 lei! A raportat un profit net de 19.293.670 lei şi un număr mediu record de salariaţi: 1.166.Gras a fost „curcanul” şi în ceea ce priveşte serviciile de proiectare şi execuţie de lucrări pentru „Creşterea eficienţei energetice a Spitalului Municipal Medgidia”, autoritatea contractantă fiind Primăria municipiului Medgidia. Nu mai puţin de 15.229.569,46 lei, fără TVA, au fost puşi la bătaie, iar oferta câştigătoare este cea a Bau Stark.94.517.200 lei a fost cifra de afaceri pe 2023 a acestei companii, care, conform sursei citate, a avut un profit net de 868.016 lei şi angaja un număr mediu de 131 salariaţi.Reţea de canalizare la CernavodăLa Cernavodă, primăria a organizat licitaţia publică pentru lucrările de execuţie în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reţea de canalizare menajeră şi racorduri la consumatori pe strada Nicolae Bălcescu şi strada Îndiguirilor, Reţea de canalizare pluvială pe strada Nicolae Iorga, Racorduri la reţeaua de canalizare menajeră pe strada Dimitrie Bolintineanu, oraş Cernavodă”. Oferta câştigătoare este cea depusă de Obenman Construct, firmă în conturile căreia vor intra 1.375.242,67 lei, fără TVA.În 2023, compania a raportat cea mai mică cifră de afaceri din ultimii cinci ani - 4.628.842 lei -, un profit net de 106.768 şi un număr mediu de 12 angajaţi.