Mediul de afaceri, în alertă! „Efectul Georgescu” aruncă în aer economia României

România este în fierbere. Peste doar câteva zile, românii îşi vor alege preşedintele, iar duelul „la sânge” al celor doi candidaţi, dincolo de graniţele politicului, afectează drastic economia naţională. Statul întâmpină dificultăţi financiare reale, în timp ce mediul de afaceri, motorul oricărei societăţi normale şi civilizate, are toate motivele de îngrijorare.Aţi văzut vreodată un echilibrist care merge pe sârmă? Ei bine, cam aşa se prezintă, la ora actuală, economia naţională, bulversată de „Efectul Georgescu”. Accesul în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale al unui candidat independent cu orientări pro-Rusia a generat efecte în lanţ, iar instituţiile statului fac mari eforturi pentru a menţine echilibrată balanţa economică. Dificultăţi de a achita împrumuturile ajunse la scadenţă, probleme la împrumuturi, o bursă în picaj, semn al neîncrederii investitorilor ori un curs valutar ţinut sub prag psihologic prin artificii care nu pot dura la infinit. Toate aceste rele sunt generate de incertitudine. Dar, să le luăm pe rând, pentru că toate aceste lucruri ne vor influenţa viaţa.Băncile nu mai creditează statulVremuri cumplite pentru Guvern, care trebuie să scoată bani din piatră seacă pentru a acoperi cheltuielile curente, pensiile şi salariile bugetarilor. Băncile acţionează, firesc, cu prudenţă şi nu mai acordă împrumuturi, iar când acordă, dobânda e variabilă, funcţie de percepţia pe care investitorii o au faţă de România.Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a anunţat că instituţia pe care o conduce a fost nevoită să scoată şase miliarde de euro din rezerva de valută pentru a plăti un împrumut ajuns la scadenţă, iar o altă soluţie a fost aceea de a atrage banii românilor, prin titlurile Tezaur, unde dobânzile trec de 7%.„Prima reacţie este cea a băncilor, care nu mai ofertează disponibilităţi băneşti, ceea ce generează deficiţele temporare de trezorerie pe care le avem. Sperăm ca această criză să înceteze cât de curând. Este nevoie de un guvern stabil şi aprobarea unui buget”, a declarat miercuri, 4 decembrie, Marcel Boloş.Curs valutar susţinut cu mare greutateUn pol de stabilitate l-a adus - dar este greu de conceput că se va putea prelungi la infinit - Banca Naţională a României, care, conform unor surse din domeniu, a intervenit energic pentru a menţine cursul valutar sub pragul psihologic de cinci lei pentru un euro. Un efort de aproape un miliard de euro, în condiţiile în care tranzacţiile au fost de două ori mai mari decât în mod obişnuit.Cel mai important indicator: BNR a anunţat luni că rezervele valutare se situau la 30 noiembrie la nivelul de 61,174 miliarde euro, faţă de 62,841 miliarde euro la 31 octombrie 2024!Creşterea monedei europene în raport cu leul autohton i-ar afecta teribil pe români, care s-ar confrunta instantaneu cu o creştere de preţuri la utilităţi, imobile, coş zilnic de cumpărături.Români care văd pe zi ce trece că le rămân tot mai puţini bani în buzunar, după ce indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri, 4 decembrie, la 5,92% pe an, de la 5,91% pe an în şedinţa precedentă.De asemenea, Banca Naţională a României a mai anunţat că indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 5,97% pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,02% pe an. Toate săgeţile sunt cu vârful în sus pe „graficul durerii”, iar tendinţa este tot de creştere!Bursa de Valori Bucureşti, „pe roşu”„Efectul Georgescu” a dat peste cap şi Bursa de Valori Bucureşti. Toţi indicii bursieri au deschis „pe roşu” toată săptămâna trecută, dar şi în primele zi ale acestei săptămâni.Companiile listate înregistrează scăderi ale valorii acţiunilor, inclusiv cele cu capital românesc, precum Banca Transilvania, Hidroelectrica sau Nuclearelectrica, iar asta are impact asupra Pilonului II de pensii, de care depind veniturile la bătrâneţe pentru 8,2 milioane de români.Pilonul II de pensii a scăzut cu două miliarde de lei săptămâna trecută, iar ceea ce se vede la bursă este doar vârful aisbergului!„Această posibilă variantă de euroscepticism i-a speriat pe mulţi dintre investitorii de pe bursă. Unii chiar au decis să iasă de pe piaţă! Şi acţiunile cumpărate de mine în urmă cu câteva luni au scăzut foarte mult, sper să revenim la normal după alegerile de duminică. Incertitudinea este unul dintre cele mai rele lucruri posibile pe bursă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nelu I., un constănţean care şi-a investit banii câştigaţi din navigaţie în acţiuni listate la bursă.„Problema e că situaţia va continua să fie una complicată şi după alegerile de duminică, în primă fază până la formarea Guvernului, iar pe urmă, odată cu deciziile pe care guvernanţii vor trebui să le ia, pentru reducerea deficitelor şi contracararea celorlalte probleme economice”, avertizează brokerul Antonio Oroian.