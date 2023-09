Racordare la „conducta” banilor publici, la Constanţa. Firme care încasează milioane de euro

Cineva trebuie să facă afaceri şi cu statul, să ia banii şi să presteze serviciile. Sunt bune şi afacerile privat-privat, dar mai sigure şi mai generatoare de „caşcaval” sunt licitaţiile publice, mai ales atunci când… le câştigi! Sunt firme cu „abonament” la astfel de contracte, altele fac primii paşi în circuit. Cum o fi, banii să curgă pe „conductă”!Prezentăm, în ediţia de astăzi, câteva firme care şi-au adjudecat contracte dolofane de pe urma instituţiilor publice. Să tot faci asemenea afaceri, la Constanţa.Aproximativ două milioane de euro (9.007.787,5 lei fără TVA) intră în conturile firmei Meridian Electro Construct, care a câştigat licitaţia publică pentru realizarea obiectivului „Furnizare instalaţii, utilaje şi autobasculante second-hand pentru prelucrare piatră în cariera Cheia, judeţul Constanţa”. Autoritate contractantă - Drumuri Judeţene Constanţa SA, iar din valoarea totală, 50% se va plăti în avans, la semnarea contractului de achiziţie publică şi constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului.Conform confidas.ro, firma a avut, în anul 2021, ultimul raportat, o cifră de afaceri de 10.470.152 lei şi un profit net de 391.511 lei, o eficienţă remarcabilă, având în vedere numărul mediu de angajaţi: patru! În schimb, Meridian Electro Construct stă binişor la capitolul contracte publice, unde se poate lăuda cu 104 astfel de contracte.Cine vrea să realizeze sediul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Constanţa”Firma Con-A Operations este câştigătoarea unui contract cât se poate de bun cu statul român. Mai exact, cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, obiectul achiziţiei publice fiind „Proiectare şi execuţie lucrări pentru realizare sediu Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Constanţa”.Valoarea contractului este de 23.215.000 lei fără TVA, iar lucrările de execuţie se referă la construirea unui imobil cu regim de înălţime P+2E+E3R, inclusiv amenajări exterioare ale curţii, împrejmuirea incintei la limita de proprietate, bazin subteran pentru rezerva de apă, toate instalaţiile aferente, racorduri şi branşamente care să asigure funcţionalitatea dorită, aşa cum reiese din descrierea succintă a achiziţiei de pe e-licitatie.ro.Ultimele cifre raportate de firma Con-A Operations sunt aferente anului 2020, când, conform confidas.ro, cifra de afaceri a fost de 386.982.451 lei, iar profitul net, de 26.327.050 lei, obţinut cu un număr mediu de 500 de angajaţi. Con-A Operations nu se numără printre abonatele la banii publici, deţinând în portofoliu numai două contracte din bani publici.Achiziţii pentru cadourile de CraciunŞi, pentru că toamna a sosit, chiar de nu şi-a intrat încă pe deplin în drepturi, iar omul gospodar se pregăteşte din timp pentru toate, Direcţia Generală Asistenţă Socială Constanţa a scos „la bătaie”, un contract privind „Achiziţia de pachete cu rechizite şcolare cu ocazia începerii cursurilor şi de cadouri prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preşcolarii şi şcolarii din municipiul Constanţa”, defalcate pe loturi.„Autoritatea contractantă va încheia, în urma aplicării procedurii de atribuire, un contract de furnizare pentru fiecare lot în parte prin care se vor acorda un număr estimat de 32.500 pachete anuale cu rechizite şcolare cu ocazia începerii cursurilor pentru preşcolarii şi şcolarii din municipiul Constanţa şi pachete cu cărţi cadouri de Crăciun pentru copii, pe categorii de vârstă”, se arată în descrierea succintă a achiziţiei.Oferta câştigătoare a fost cea a asocierii Idea Papel Distribution şi Grup Editorial Litera, valoarea totală a contractului fiind de 3.573.727,00 lei fără TVA.Fără îndoială, Idea Papel Distribution are „lipici” la banii statului. A încheiat nu mai puţin de 973 contracte publice, iar în ultimul an raportat, 2020, cu un număr mediu de doar cinci angajaţi, a avut o cifră de afaceri de 10.169.834 lei şi un profit net de 4.314.023 lei.Dar Idea Papel Distribution nu este nici pe departe campioana contractelor din bani publici. Conform sursei citate, Grup Editorial Litera are în portofoliu 1.646 contracte publice, cifra sa de afaceri din 2021 a ajuns la „borna” 92.040.457 lei, cu un profit net de 10.968.249 lei, la care au contribuit 171 de angajaţi (număr mediu).