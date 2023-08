Firmele se calcă-n picioare pentru banii publici! Contracte în valoare de milioane de lei

Lumea afacerilor constănţene este o adevărată „junglă”, iar a supravieţui în acest mediu este un adevărat miracol. Bătălia pentru clienţi este acerbă, goana după furnizori, similară, iar dacă mai amintim de controale şi de problemele de finanţare sau cu personalul, parcă mai bine ar da să fii bugetar de lux decât patron de mică firmă. Şi totuşi, mai există „bule de oxigen”.În România post-decembriste, s-a creat rapid, apoi s-a dezvoltat tot mai puternic tipologia „alergătorului” în sfera de business. Şi nu orice fel de „alergător”, ci unul aparte: cel care vizează banii publici. E mult mai uşor să faci afaceri cu statul, ai garanţia că banii vin, de-ţi faci treaba şi nu dai ţeapă, chiar e o pâine albă de mâncat.Sunt firme abonate la fondurile de stat, altele care încearcă şi ele marea cu degetul, se mai încurcă socotelile, se mai descurcă, important e ca banii să umple conturile!Prezentăm, în ediţia de astăzi, câteva firme care au pus mâna pe contracte bănoase, de ordinul milioanelor, pentru lucrări efectuate pe raza judeţului Constanţa.Astfel, firmei Getnic Construct Serv i-a fost atribuit de către Primăria Cernavodă un contract în valoare de 3.168.672.15 lei fără TVA, obiectul achiziţiei fiind, conform e-licitatie.ro, Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură rutieră str. Inginer Anghel Saligny”, oraşul Cernavodă.Potrivit confidas.ro, în ultimul an raportat, 2021, firma Getnic Construct Serv a avut o cifră de afaceri de 19.280.114 lei şi un profit net de 764.681 lei, funcţionând cu 50 de angajaţi (număr mediu) şi încheind nu mai puţin de 96 contracte publice.Un contract în valoare de 2.211.429,86 lei fără TVA a prins şi asocierea Sigeco Tecnics - SC BALC Proiect Construct Design SRL, entitatea contractantă fiind Primăria Cobadin.„Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie: «Renovarea integrată a clădirii publice Corp C2 - Şcoala Germană din localitatea Cobadin, comuna Cobadin, judeţul Constanţa» - consolidare seismică şi renovare energetică moderată. Aria desfăşurată a clădirii - 565 mp”, se arată în descrierea succintă a achiziţiei.Rămânând pe raza judeţului Constanţa, dar ajungând la Lumina, descoperim că primăria din localitate i-a atribuit, prin procedură simplificată, un contract în valoare de 4.091.765, 72 lei fără TVA firmei Asfalt Dobrogea, pentru execuţia lucrărilor în cadrul proiectului de investiţii „Amenajare străzi în comuna Lumina, judeţul Constanţa, lot II”.Străzile ce urmează a fi modernizate au o lungime totală de 2,302 km.Şi Asfalt Dobrogea are „lipici” la afacerile cu statul, confidas.ro contabilizând nu mai puţin de 89 de contracte publice. În anul 2021, firma a raportat o cifră de afaceri în valoare de 86.018.486 lei, un profit net de 9.363.649 lei şi un număr mediu de 163 angajaţi.XXXŞi prin intermediul altor instituţii de stat, nu numai primării, se rulează fonduri consistente pentru investiţii. Astfel, Penitenciarul Poarta Albă, în calitate de autoritate contractantă, a atribuit, tot prin procedură simplificată, un contract în valoare de 9.946.921,55 lei fără TVA asocierii Elys Interdecor - Masterclass AG, pentru execuţie de lucrări aferente obiectivului de investiţii „Complex Corecţional - Penitenciarul Constanţa - Poarta Albă - Secţia exterioară Valu lui Traian”.„Lucrările de execuţie au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în conformitate cu standardele europene prin aplicarea principiului normalităţii, acesta fiind finanţat în cadrul Programului «Justiţie» de către Regatul Norvegiei prin Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în urma încheierii contractului de finanţare nr. 17/61929/2018/23.07.2019, contract în cadrul cărui Penitenciarul Constanţa Poarta Albă are calitatea de partener”, se arată în descrierea succintă a achiziţiei.