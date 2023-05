Afaceri pe chituci, dar şi investiţii de milioane! Reportaj în Mamaia, staţiunea transformată în cartier

Jale mare la „fântâni”!





Ne-am îndreptat apoi spre Cazino, o zonă care odinioară era inima petrecerilor de vară. Samba, mamba, brazilience-n fundul gol, care alegorice, nazişti şi prinţese, ba chiar şi Ştefan cel Mare defila cu paloşul la brâu, ăl de tăiase chipurile turci. Ce repede trece timpul, parcă nici n-au fost vreodată…





Impresia generală, la ora actuală, cu doar câteva zile rămase până la debutul verii, este că agenţii economici nu prea sunt pregătiţi să-şi primească vizitatorii. La „fântâni”, jale mare! Numeroase spaţii comerciale, în care funcţionau odinioară cârciumi şi restaurante, sunt oferite spre închiriere sau sunt scoase chiar la vânzare, semn că afacerile n-au mers în ultimul timp.





„E o zonă aproape moartă, domnule ziarist. Cât au fost evenimente, spectacole, petreceri a fost bine. În ultimii ani, n-a fost deloc treabă. A fost şi pandemia, lumea n-a mai venit la Mamaia, iar dintre turiştii care au mai ales litoralul românesc, mulţi preferau doar plimbările. Va fi greu să supravieţuim”, ne spune Ianis S., comerciant cu vechime în domeniu şi cu activitate în Mamaia.





Cum haosul domneşte în Constanţa, nici Mamaia nu putea face excepţie de la „regulă”. Fiecare agent economic acţionează separat, după cum îl duc buzunarele şi mintea. Nu este nimic unitar, nu există un proiect complex dacă nu de staţiune, măcar de zonă. Magazinele trag celebrele obloane albe, pe care le ştim din copilărie, comerţul de-ntâmpinare este în continuă expansiune, negustorii etalând pe trotuare produse multicolore de plajă, jucării, pălării, ochelari sau umbreluţe.



Chiar şi aşa, la ora documentării noastre, era ceva „foială” pe la Cazino.





„Suntem din Bucureşti, am dat o fugă scurtă, am ajuns sâmbătă dimineaţă şi plecăm duminică înapoi. Am făcut chiar şi o baie. Da, da, e apa rece, dar nu putea rata ocazia. Despre cum arată Mamaia, ce să spun? Vede toată lumea. Sunt multe blocuri şi prea puţine spaţii de agrement, aici cred că suferă Constanţa. Despre preţuri? Încă acceptabile, să vedem la vară ce va fi, încă nu am făcut rezervările”, ne spune Alin Alexandrescu, promiţându-i în acelaşi timp puştiului pe care-l ţinea strâns de mână că-l plimbă cu gondola. De-i cuminte!