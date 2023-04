Afaceri cu lacătul pe uşă. „Mall-urile şi tranşeele ne-au terminat! Toată lumea vinde”

Chiriile „ard” la buzunareŞi pentru că interlocutorul nostru amintea de chirii, am fost curioşi să aflăm cum merge piaţa în zonă. Astfel, sunt spaţii oferite la preţuri pornind de la 300 de euro, dar se ajunge şi la 1.500-2.000 de euro, în funcţie de suprafaţă, de poziţionare şi de amenajările interioare. Deci, preţuri deloc neglijabile, atunci când ne referim la o mică afacere de familie.Cei mai fericiţi sunt, dacă se poate spune aşa, proprietarii de spaţii/imobile, care măcar au o grijă mai puţin.„Activitatea noastră este de producţie şi montare de rame, oglinzi şi draperii. Nu am fost foarte afectaţi de şantiere, pentru că am dezvoltat la timp sistemul de comenzi online. Cine doreşte ne găseşte pe net, preluăm comanda şi executăm lucrarea. Nu plătim chirie, suntem proprietari pe spaţiu. De nu ne-am fi organizat, ar fi fost rău, probabil că am fi închis”, ne explică managerul unui atelier de rame/oglinzi.Tendinţă de transformare în zonă rezidenţialăTot cu lacătul pe uşă am mai găsit spaţii în care, nu cu mulţi ani în urmă, funcţionau croitorii, studiouri foto/video, magazine în care se vindeau costume de miri şi rochii de mireasă, ceasornicării sau ateliere în care se ascuţeau cuţitele ori se confecţionau chei, produse metalice.Atenţi să nu ne cadă tencuiala-n cap de la clădirile aflate, în continuare în paragină, am discutat şi cu Ştefan Ioniţă, locuitor al zonei, pe carel-am întâlnit în curtea casei sale, lângă un fost mic atelier de pe strada Cuza Vodă.„A dat de mult faliment, oamenii nu mai solicită asemenea servicii. Proprietarii au vândut spaţiul, transformat acum în locuinţă”, ne spune interlocutorul nostru.Iar cuvintele sale exprimă o tendinţă limpede pe care o urmează centrul Constanţei. Din mult visata „junglă urbană”, nefericit tradusă şi adaptată realităţilor urbei, cu mici biznisuri - restaurante, cafenele, cabinete, ateliere de producţie diversă, vânzări de suveniruri ori creaţii artizanale - Ştefan cel Mare şi Cuza Vodă vor delimita o zonă în majoritate covârşitoare cu destinaţie rezidenţială. Toată lumea vinde, iar cum afacerile nu merg, încet-încet, acolo se vor construi doar locuinţe. Un trend întâlnit, de fapt, şi pe bulevardul Mamaia, de la Capitol şi până la intrarea în staţiunea Mamaia. Dacă i se mai poate spune staţiune…„Vrem şi noi să fim bugetari!”Tot în aşteptarea de clienţi, care parcă nu mai vin, era şi o vânzătoare dintr-un mic magazin în care se vând rochii de mireasă. Îşi făcea singurică de lucru prin interior, mai dădea cu mătura, mai ştergea o vitrină, mai reaşeza un manechin.„Nu vindem nimic! Spre sfârşitul verii, început de toamnă, odată cu sezonul de nunţi, mai vine lumea. În rest, nimic! Salariile sunt ca atare, foarte mici. Cel mai bine e să munceşti la stat, vrem şi noi să fim bugetari!”, spune cu năduf tânăra vânzătoare. Deh - ghinion! - den-a-nvăţat carte…Final într-o notă optimistăRealitatea e dureroasă pentru cei care au avut sau încă se chinuie să supravieţuiască în centrul Constanţei. Să nu mai fie oare speranţe? Ei bine, am întâlnit şi oameni mai optimişti, care speră ca, odată cu finalizarea şantierelor, constănţenii să-şi reîndrepte nu numai paşii, ci şi… banii către centru.