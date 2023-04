Comerţ, afaceri, drepturi de autor. INFO economic

l Comerţul cu ridicata a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 9%, ca serie brută, în primele două luni ale acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2022, informează Institutul Naţional de Statistică. În perioada analizată, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, s-a majorat în termeni nominali, pe ansamblu, cu 14%, de la un an la altul.l Marii contribuabili din mediul privat au o disciplină fiscală ireproşabilă an de an, iar declaraţia premierului cu privire la cauzele deficitului bugetar generează controverse şi interpretări nedorite, consideră Radu Burnete, directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia. Potrivit sursei citate, dacă sunt cazuri punctuale de mari contribuabili care nu şi-au plătit datoriile către stat, acestea trebuie transparentizate pentru a fi remediate.l Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis că difuzarea într-un mijloc de transport de pasageri a unei opere muzicale ca muzică ambientală reprezintă o comunicare publică în sensul dreptului Uniunii, însă simpla instalare, la bordul unui mijloc de transport, a unui echipament de sonorizare şi, dacă este cazul, a unui program informatic de difuzare de muzică ambientală nu constituie o astfel de comunicare.