„Societatea este mai valoroasă dacă avem o generaţie educată”

Să te menţii pe linia de plutire în mediul de afaceri românesc nu-i un lucru tocmai uşor. Legislaţie, fiscalitate, furnizori, comenzi - toate dau mari bătăi de cap. Astfel, orice sprijin primit este binevenit, mai ales atunci când sfaturile sunt acordate de specialişti în domeniu.Aproximativ 200 de IMM-uri din întreaga ţară, cu un total de peste 4.000 de angajaţi, au devenit membri ai Patronatului Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM-uri, organizaţie care derulează proiecte extrem de interesante, în diverse domenii de activitate.„Obiectivul principal îl reprezintă informarea membrilor despre schimbările în legislaţie, în diverse zone - relaţii de muncă, fiscalitate, control, autorizări -, toate de mare impact.Derulăm o serie de proiecte bazate pe finanţare nerambursabilă, iar un segment căruia îi acordăm o mare atenţie este cel al digitalizării, unde ai nevoie de un personal specializat. Prin intermediul a cinci proiecte europene, patronatul are în plan să instruiască 1.500 de angajaţi din diverse IMM-uri, cărora să le ofere cursuri inovative în domeniul digitalizării.Împreună cu Universitatea «Ovidius», cu Zona Metropolitană şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, facem parte din City Inno Hub, care are drept obiectiv transferul către angajaţii IMM-urilor şi ai administraţiei locale de tehnologii inovative”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedinta Patronatului Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM-uri, Elena Coandă.Tot la nivel de patronat, în zona Dobrogei, au fost finanţate 16 afaceri ale unor români care s-au întors din diaspora.„Este vorba despre o finanţare nerambursabilă, iar un motiv de mândrie este acela că 90% din aceste afaceri funcţionează şi în perioada post-pandemie sau în actualul context marcat de războiul din Ucraina. Românii întorşi acasă au înţeles că trebuie să muncim împreună, să plătim taxe împreună, să ne aducem contribuţia la progresul comunităţii locale. Ei creează plus valoare în economia românească”, a explicat interlocutoarea noastră.Investiţie în educaţieŞi, pentru că o societate robustă nu poate funcţiona fără două componente de bază - sănătatea şi educaţia -, patronatul a decis să investească resurse semnificative în educaţie.„Societatea este mai valoroasă dacă avem o generaţie educată. Astfel, am conceput proiectul «Să vorbim afacereză», adresat copiilor din mediul rural, prin intermediul căruia facem educaţie financiară, îi ajutăm să îşi aleagă o carieră şi, cel mai important, le stimulăm încrederea în forţele proprii.De asemenea, am conceput proiectul «Mentornet», pentru tinerele debutante în afaceri, derulat în parteneriat cu Patronatul Naţional al Tinerilor Antreprenori”, a declarat Elena Coandă.Nu îl ultimul rând, patronatul şi-a îndreptat atenţia către o altă arie de top, aceea a păstrării valorilor şi tradiţiilor româneşti.„Nu trebuie să uităm de unde ne tragem, de strămoşi. Avem membre ale patronatului care reuşesc cu succes să conserve tradiţiile din Bucovina, Vrancea sau Tulcea, iar noi le susţinem prin promovarea la târguri şi expoziţii”, a mai spus Elena Coandă.