Cât praf, câtă mizerie! Spălătoria auto, o afacere care a devenit înfloritoare la Constanţa

Constanţa este un oraş îmbâcsit. La propriu! Bulevarde principale, străzi secundare sau simple alei de cartier, toate sunt brăzdate de „tranşee” şi, de parcă nu ar fi fost suficient, şantiere sunt deschise din Poarta 6 până în Faleză Nord. În acest context dominat de mizerie, sunt şi personaje care-şi freacă mâinile de bucurie, odată cu intrarea banilor în conturi: patronii de spălătorii auto.Parcă nu se mai termină lucrările pe arterele din Constanţa. Şoferii fac slalom printre gropi, capace de canalizare, porţiuni de asfalt decopertate sau instrumente de semnalizare şi stau cu geamurile închise, pentru că praful se ridică de-un metru, mai ales la plecarea de la semafor. Dincolo de bucşărie şi amortizoare, constănţenii mai au şi grija curăţeniei automobilelor.„Ceea ce se întâmplă la Constanţa este ceva de nedescris. Sunt lucrări în toate cartierele, au ciuruit străzile, se construiesc blocuri peste blocuri. Cred că niciodată nu a fost atât de mult praf, poate doar în perioada interbelică. Aerul e tot mai greu de respirat, iar maşinile se murdăresc rapid. Merg constant la spălătorie, cel puţin o dată pe săptămână, îi fac şi interior şi exterior, pentru că nu suport să o văd plină de praf, de mizerie. Sper ca lucrările să se încheie cât mai repede, iar acest coşmar să devină istorie”, a declarat indignat, pentru „Cuget Liber”, Laurenţiu C., pensionar militar.Cozi care pornesc din bulevardÎn acest context, am făcut un raid rapid prin spălătoriile din Constanţa, ai căror patroni se pot plânge de multe, doar de muşterii nu.„Sunt zile - şi nu speciale, gen sărbători! - în care cozile pornesc din bulevard, iar noi nici nu mai avem timp de pauza de masă. De asemenea, a crescut şi numărul solicitărilor în ceea ce priveşte opţiunile de ceruit şi ozonificare interioară”, ne spune Marius E., angajat al unei companii internaţionale de distribuţie carburanţi, zona Tomis Nord, în cadrul căreia se oferă şi servicii de spălătorie auto.Iar preţurile nu sunt mici. Astfel, pentru o spălare interior şi exterior, cu ceară, la care se mai adaugă şi bacşişul aferent, un şofer scoate din buzunar 50 de lei, iar pentru ozonificare, alţi 10 lei.La spălătoriile de cartier, preţurile sunt puţin mai mici, în general 30-40 de lei, în funcţie de opţiunea fiecărui şofer. Pentru a-şi fidelia clienţii, unii patroni au introdus fel de fel de oferte speciale sau cupoane de discount, de genul „după patru spălări, a cincea este gratuită”.Şi în mall-uri s-au amenajat spălătorii, la subsol, astfel încât, la finalul sesiunii de shopping, îţi găseşti maşina lună. În acest caz, mai ales pentru deţinătorii de SUV-uri, se umblă mai consistent în buzunar: 60, 100, chiar şi 200 de lei.„La noi, preţurile sunt puţin mai mari, pentru că şi oferim servicii de calitate superioară. Folosim detergenţi, materiale de curăţare chimică de top, toate produsele sunt din import. Constănţenii apelează la serviciile noastre şi pentru a câştiga timp, merg la cumpărături şi se aleg şi cu maşina curată”, ne explică Ioana S., reprezentanta unei spălătorii auto din subsolul unui mall.XXXDar, cum spălarea maşinii a devenit extrem de frecventă, constănţenii trebuie să aibă grijă şi de buget. La un calcul simplu, reiese că, pe lună, s-ar cheltui minimum 200 de lei, pentru o berlină care să „vadă” periile măcar o dată pe săptămână. Din acest motiv, unii constănţeni au optat pentru varianta self-wash, o afacere care s-a dezvoltat tot mai mult la Constanţa.„Trebuie să spăl şi maşina, dar să fiu atent şi la buget. În ultima perioadă, am preferat să o spăl singur, la unităţile de profil. Ies mult mai ieftin şi oricum, în două-trei zile, maşina este iarăşi plină de praf. O muncă de Sisif”, ne-a declarat, în timp ce-şi şampona Volkswagenul, Ionuţ Tudor, un constănţean pe care l-am întâlnit la self-wash-ul de pe bd. Aurel Vlaicu, imediat după ce ai trecut podul de la IPMC.Într-adevăr, în acest sistem, se fac economii substanţiale, în condiţiile în care, pentru o fisă de două minute, că-i de spumă sau de apă de clătit, constănţenii plătesc 3,5 lei.