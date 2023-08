Afaceri de familie, investiţii imobiliare sau pensii private? Cum să ne asigurăm bătrâneţile

Schimbarea este una dintre certitudinile vieţii, nimic nu-i veşnic, că-i de bine ori de rău, iar pe acelaşi palier se mai încadrează o axiomă: anii trec, se scurg implacabil. În acest context, la mal de mare, constănţenii caută soluţiile cele mai bune pentru a-şi asigura bătrâneţile. Unii aplică pentru pensii private, alţii se orientează spre zona imobiliarelor ori a investiţiilor în afacerile de familie. Cum o fi mai bine?Gabriel C. a muncit mai bine de două decenii într-o companie multinaţională. Acolo şi-a cunoscut şi viitoarea soţie, alături de care a făcut bani frumoşi, până la un punct.„Am trecut de 50 de ani şi am sesizat că nu mai pot progresa în companie, lucru care m-a îngrijorat foarte mult, mai ales că până la pensie nu mai este foarte mult. De aceea, am decis să fac pasul cel mare, să încep să lucrez pe cont propriu. Am deschis o mică afacere de familie, pe care, în câţiva ani, am pus-o pe picioarele sale. Am trecut cu bine prin pandemie, nu ne-am speriat, ba chiar am reuşit să mărim numărul clienţilor.Cred că dezvoltarea propriei afaceri este cea mai bună soluţie pentru asigurarea bătrâneţilor. În primul rând, ai control total asupra veniturilor, eşti interesat să menţii portofoliul de furnizori şi clienţi, iar în al doilea rând, la un moment dat, poţi vinde şi nu oferi doar un imobil simplu, ci predai o afacere la cheie.Acesta a fost raţionamentul pe care l-am urmat şi care cred că ne va asigura bătrâneţi fericite”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gabriel C., patronul unei firme specializate în distribuţie filtre de apă.Aşadar, o variantă viabilă este aceea de a investi într-o mică (sau mai mare, după posibilităţi!) afacere, în tehnologie, în scule, aşa cum spun meseriaşii. Fiecare în domeniul său, fie că vorbim de comerţ, agricultură, educaţie ori sănătate, în funcţie de pregătire, îşi poate clădi din timp o „fundaţie” care să-i permită să aibă o bătrâneţe fără griji.„Dacă mor, banii rămân copiilor!”O altă variantă la fel de bună o reprezintă pensiile private. În afară de contribuţia la sistemul public de pensii, constănţenii pot opta pentru o pensie privată, marea majoritate a băncilor şi a instituţiilor care oferă astfel de produse oferind avantaje importante: flexibilitate, protecţie financiară, randamente competitive.„Personal, contribui la pilonul II, banii strânşi în cont îmi revin la vârsta pensionarii sau chiar înainte, în caz de invaliditate. Iar dacă - Doamne, fereşte! - mor, rămân copiilor.Totodată, am mai optat şi pentru o asigurare de viaţă”, ne explică Mihaela B., o profesoară constănţeancă în vârstă de 52 de ani.De asemenea, statul vine în întâmpinarea celor care vor să-şi multiplice economiile şi le oferă posibilitatea de a achiziţiona diverse titluri de stat, programul Tezaur fiind activat chiar în cursul lunii august. Investiţiile sunt sigure, dobânzile atractive (6,3-7,2%), răbdare şi tutun!Un risc asumatÎn ceea ce priveşte investiţiile în imobiliare, aici părerile sunt împărţite, iar randamentul este influenţat de mai mulţi factori - modalitate de achiziţie iniţială, variaţii ale pieţii imobiliare etc.„O persoană care doreşte să achiziţioneze un apartament cu titlu de investiţie, dar care apelează la un credit bancar trebuie să aibă în vedere dobânzile aferente, deloc mici. Plata cash ar fi mai avantajoasă, dar puţini îşi permit aşa ceva.În plus, piaţa imobiliară din România, de fapt din toată lumea, suferă periodic prăbuşiri, astfel că rişti să cumperi ceva scump, iar la un moment dat, când vrei să-l valorifici, când ai nevoie de acei bani, vei vinde ieftin.Dar, ca o modalitate de protecţie socială pentru bătrâneţe, este de luat în calcul şi această variantă”, ne explică Sorin V., agent imobiliar cu peste 20 de ani experienţă.