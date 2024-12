Ceaiul de rodii poate îmbunătăți sănătatea cardiovasculară

Ceaiul de rodii are un conținut ridicat în substanțe nutritive, care poate fi ușor adăugat într-o dietă echilibrată. Printre substanțele esențiale prezente în compoziția lui se regăsesc: vitamina C, vitamina D, potasiu și calciu. Potasiul ajută la scăderea tensiunii arteriale și la menținerea unui ritm cardiac constant, în timp ce vitamina C poate contribui la reducerea riscului de a dezvolta cancer. La rândul ei, vitamina D poate avea un rol în menținerea unui nivel optim de calciu din sânge, care poate întări oasele. Băutura se caracterizează printr-o serie de proprietăți benefice pentru sănătate, care pot fi: antiinflamatoare, antibacteriene și antioxidante.În plus, băutura la care facem referire ar putea stimula sănătatea cardiovasculară, deoarece oprește colesterolul să contribuie la acumularea plăcii de aterom în artere. Pe măsură ce placa se acumulează în artere, aceasta restricționează fluxul de sânge și poate crește riscul unui atac de cord sau al unui accident vascular cerebral. De asemenea, ceaiul de rodii are și efecte benefice asupra pielii. Vitamina C, antioxidanții și proprietățile antiinflamatorii ale cojilor ajută la îmbunătățirea sănătății acestui organ. În același timp, ele pot hidrata pielea și pot restabili echilibrul pH-ului.