Sarabanda milioanelor! Firme care au prins contracte „grase” din bani publici, la Constanţa

Anul 2025 a adus cu sine o serie de veşti proaste (concedieri, reduceri salariale, beneficii fiscale pierdute) pentru mulţi dintre români. Dar nu pentru toţi! În timp ce televiziunile se întrec în a prezenta imagini cu bugetari dezlănţuiţi, contractele din bani publici curg în continuare, alimentând consistent conturile unor firme.Banii publici sunt vânaţi mai ceva decât fazanii! În aceste vremuri de criză, managerii sunt cu ochii pe contractele cu statul român, care generează încasări frumoase şi sigure, pentru că lucrările trebuie efectuate, iar proiectele închise, duse la bun sfârşit.La Constanţa, se învârt bani mulţi, dar nu numai în municipiu sau în port, ci şi în judeţ.Astfel, firma Obenman Construct va încasa nu mai puţin de 1.375.242,67 lei, fără TVA, pentru efectuarea lucrărilor de execuţie în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reţea de canalizare menajeră şi racorduri la consumatori pe str. Nicolae Bălcescu şi str. Îndiguirilor, Reţea de canalizare pluvială pe str. Nicolae Iorga, Racorduri la reţeaua de canalizare menajeră pe str. Dimitrie Bolintineanu, oraş Cernavodă”, autoritatea contractantă fiind Primăria Cernavodă.Cu sediul în Cernavodă, Obenman Construct a avut în 2023, ultimul an raportat, o cifră de afaceri de 4.628.842 lei şi un profit net de 106.768 lei, obţinut cu un număr mediu de 12 angajaţi.O altă companie din Cernavodă, Getnic Construct Serv, a câştigat licitaţia publică iniţiată de primăria din localitate pentru execuţia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiţie „Echipare tehnico-edilitară, zona de lotizări Seimeni Nord Cernavodă”, valoarea contractului fiind de 2.835.819,62 lei, fără TVA.Conform listafirme.ro, Getnic Construct Serv a raportat în anul 2023 o cifră de afaceri de 34.674.098 lei, un profit net de 7.932.415 lei şi un număr mediu de 67 de salariaţi. Firma a fost înfiinţată în anul 2004, iar un an mai târziu, ajunsese la un număr mediu de 120 de angajaţi.7.567.404,41 lei, fără TVA, vor intra în conturile firmei Holding Hondor Stil SRL, care şi-a adjudecat licitaţia publică pentru realizarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice - Şcoala Gimnazială «Spiru Haret» din municipiul Medgidia”, entitatea contractantă fiind Primăria municipiului Medgidia.Pentru compania câştigătoare, 2023 a fost cel mai bun an din 2005 încoace. Cifra de afaceri i-a ajuns la 10.312.103 lei, iar profitul net, la 1.627.590 lei, rezultate la care au contribuit 24 de angajaţi (număr mediu).XXXUn contract bun, în valoare de 3.795.140,19 lei, fără TVA, a prins şi firma Bimar Proiect Ambient, care va executa lucrări în cadrul proiectului „Înfiinţare sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare cu staţie de epurare în localitatea Sinoe, comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa”, autoritatea contractantă fiind Primăria comunei Mihai Viteazu.Înfiinţată în 2018, firma Bimar Proiect Ambient are sediul în satul Săcele şi şi-a crescut cifra de afaceri de la an la an: 88.135 lei în 2018, 565.854 lei în 2019, 720.586 lei în 2020, 959.287 lei în 2021, 1.819.821 lei în 2022 şi 2.471.033 lei în 2023, în acest ultim an înregistrând un profit net de 1.536.822 lei obţinut cu un număr mediu de şapte angajaţi.