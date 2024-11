Afaceri cu statul român! Contracte de milioane de lei, împărţite la Constanţa

Societatea românească este conectată, la ora actuală, la tensiunea alegerilor prezidenţiale. Se fac scenarii, calcule, se elaborează strategii, dar în tot acest timp, contractele din bani publici merg bine mersi înainte. Dar tocmai probabil că aceasta este marea miză, pentru că afacerile cu statul român sunt sigure, bănoase, generatoare de progres.În toată lumea, din cel mai mic stat al Uniunii Europene şi până în exoticul Bahamas, contractele din bani publici fac cu ochiul firmelor. Sunt contracte în care partener de afaceri nu este un privat, ci statul, ceea ce aduce acel uriaş plus de siguranţă: banii - deloc puţini - vor intra în conturi, chiar dacă adeseori există întârzieri. Dar vin!Aceste contracte sunt „vânate” şi la Constanţa, iar lucrări se efectuează în tot judeţul. Se asfaltează străzi, se reabilitează şcoli şi grădiniţe, se construiesc centre de informare sau colectare, se racordează cătune la reţeaua de canalizare şi câte şi mai câte. Iar pentru aceste lucrări, se plătesc bani frumoşi.Profituri, datorii, cifre de afaceriO sumă consistentă - nu mai puţin de 5.581.286.74 lei, fără TVA - va intra în conturile companiei Draft Construct SRL, a cărei ofertă a fost declarată câştigătoare la licitaţia publică organizată de Primăria municipiului Medgidia pentru execuţia lucrărilor în cadrul obiectivului de investiţie „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice - Şcoala Gimnazială «Mircea Dragomirescu» din municipiul Medgidia”.Conform listafirme.ro, Draft Construct SRL a avut în 2023, ultimul an raportat, o cifră de afaceri de 46.522.577 lei şi un profit net de 3.021.334 lei, obţinut cu un număr mediu de 38 de salariaţi. Pe de altă parte, în contabilitatea firmei cu sediul în Constanţa, apar şi datorii în sumă de 24.387.077 lei.Cu „lipici” la banii publici pare a fi şi compania Asfalt Dobrogea, care a câştigat două contracte importante puse la bătaie de administraţiile locale.În primul caz, entitate contractantă este Primăria comunei Ion Corvin, care va plăti 3.140.039.21 lei, fără TVA, pentru lucrările de modernizare a drumului comunal DC 49 Ion Corvin - Viile, tronson I - 1,95 km, comuna Ion Corvin, finanţarea fiind asigurată prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.Asfalt Dobrogea mai are de încasat alte 3.977.901,04 lei, fără TVA, de la Primăria comunei Mereni, autoritate contractantă în licitaţia publică organizată pentru execuţia lucrărilor în cadrul proiectului de investiţii „Modernizarea străzilor Mare, Liniştei, Troiţei, Drumul Constanţei, din localitatea Mereni - 2,124 km, comuna Mereni”, finanţat prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.În anul 2023, compania a avut o cifră de afaceri impresionantă, 72.706.094 lei, dar un profit mult mai mic, de numai 633.463 lei. Cu sediul în Constanţa, firma angaja un număr mediu de 183 de salariaţi, datoriile fiind în cuantum de 132.432.649 lei.Cu ochii pe portNu numai unităţile administrativ teritoriale au nevoie de lucrări, ci şi Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa, pe mai multe fronturi, după cum urmează: lotul 1, RK linia 2N racord dana 102 aparţinând LFI Agigea Nord - Comvex pe o lungime de 500 metri liniari (proiectare şi execuţie), lotul 2, RK pe LFI Portul de Lucru linia 7 pe o lungime de 360 metri liniari (proiectare şi execuţie) şi lotul 3, RK pe LFI CN APM SA Constanţa Terminal Ferry Boat danele 121-131, înlocuire schimbători de cale nr. 13 şi nr.15 şi diagonala 13-15 (proiectare şi execuţie). Valoarea contractelor: 2.697.644,58 lei, fără TVA, pentru loturile 1 şi 2, respectiv 1.850.000 lei, fără TVA, pentru lotul 3.Pentru lotul 3, ofertant câştigător este SC Euro Construct SA, aceeaşi firmă urmând a executa lucrările şi pe loturile 1 şi 2, de data aceasta în parteneriat cu D.O. Style 99.În anul 2023, compania Euro Construct a raportat o cifră de afaceri de 25.152.475 lei şi un profit de 374.748 lei, obţinut cu un număr mediu de 269 de angajaţi, în timp ce D.O. Style 99 a avut 4.013.733 lei cifră de afaceri, 1.073.906 lei profit net şi angaja un număr mediu de 17 salariaţi.