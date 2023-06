Constănţenii trec pe „verde”! Vânzările maşinilor şi trotinetelor electrice au explodat

Constănţenii devin tot mai atraşi de noua tehnologie prietenoasă cu mediul. Optează pentru sisteme inteligente ale locuinţei, panouri solare, maşini şi trotinete electrice. Lumea este într-o continuă schimbare, iar când ai şi bani prin conturi, conectarea la sursele viitorului devine şi mai rapidă.Scriam, într-un articol anterior, că piaţa sistemelor inteligente pentru case este tot mai dinamică la Constanţa. Ei bine, pentru că musai trebuie să ne deplasăm, la fel de multă mişcare este şi pe piaţa maşinilor, a trotinetelor sau bicicletelor electrice.„Am optat pentru o maşină electrică, nu din snobism, ci pentru a reduce din cheltuielile lunare ale familiei. Am făcut toate socotelile şi am decis că este momentul să trecem pe «verde». Investiţia iniţială a fost destul de mare, 27.000 euro, pentru că am cumpărat maşina cash, dar sunt convins că merită fiecare leuţ. În plus, fiecare dintre noi trebuie să contribuim la reducerea poluării. Dacă vrem o ţară ca afară, trebuie să ne şi comportăm ca atare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuţ N., proprietar de Volkswagen electric.De asemenea, cu atât mai mult cu cât a demarat sezonul estival, cererea de trotinete electrice a „explodat”.„În condiţiile în care a circula cu maşina a devenit un calvar, sunt mari lucrări pe bulevardele şi străzile Constanţei, parcarea a devenit costisitoare, iar un loc e greu de găsit în special în multe zone, trotinetele electrice au devenit extrem de atractive pentru constănţeni. Noi ne bucurăm că merg bine vânzările. Avem trotinete de 2.500 de lei, de 4.000 de lei, de 6.500 de lei, pentru toate buzunarele. Sunt rapide, prietenoase cu mediul şi te duc la serviciu sau la cumpărături în timp util. Ajungi chiar mai repede decât dacă ai folosi autoturismul”, a precizat Cristian P., reprezentant vânzări al unei firme de specialitate.Dacia Spring, pe primul locLa nivel naţional, cota de piaţă a autoturismelor ecologice a ajuns la 21% din total, în primele cinci luni ale anului, iar achiziţiile din această categorie au crescut cu 33,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2022, informează Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile.În această marjă, autoturismele electrice 100% deţin o cotă de 9% din piaţă, în perioada analizată, faţă de anul 2022, când reprezentau 7,7%.Achiziţiile de autoturisme „verzi” au performat, în anul 2023, fiind consemnată o creştere de 33,7%, comparativ cu primele cinci luni din anul anterior. În acest context, se remarcă un salt important în cazul autoturismelor full electrice (+49,4%) şi a celor plug-in hybrid (+49,1%).Aşa cum era de aşteptat, ţinând cont, în principal, de bugetul alocat, topul primelor cinci cele mai vândute autoturisme 100% electrice este dominat de Dacia Spring, cu 2.550 de unităţi şi o creştere de 35,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Producătorul autohton este secondat de Tesla Model Y, cu 407 unităţi (+698%), configuraţia fiind completată de Renault Megane - cu 389 de unităţi (+97%), Tesla Model 3 - cu 322 de unităţi (+25,3%) şi Volkswagen e-UP! - cu 277 de unităţi (+116,4%).Cu vârful în sus este şi săgeata vânzărilor de trotinete electrice, care au crescut, în ultimul an, cu aproximativ 10%, în timp ce preţul mediu de vânzare per unitate a scăzut cu cel puţin 10%, în condiţiile ieftinirii materiilor prime. Conform statisticilor, anual, românii cumpără circa 50.000 de trotinete electrice noi.