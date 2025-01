Consumatorii vulnerabili vor fi protejați de Guvern

„O companie trebuie să se uite și la ce fac concurenții, dacă vrea să își păstreze clienți în portofoliu. Pentru că dacă vine cu o ofertă prea mare, categoric clienții respectivei companii vor alege un competitor. Contractele nu sunt fixe, adică în sensul că nu ești prizonierul unui contract, poți să-ți schimbi furnizorul oricând, și chiar de mai multe ori pe an. Nu este absolut nicio problemă”, a explicat ministrul Energiei. Totodată el a mai spus că trebuie găsite soluții și pentru susținerea furnizorilor pentru că ei au susținut plafonarea prețurilor la energie. “La proiectul de buget am avea nevoie de niște resurse, măcar la nivelul de anul trecut. Noi anul trecut am început bugetul cu 1.000.000.000 de lei la Ministerul Energiei, și o sumă similară la Ministerul Muncii pentru această schemă de compensare-plafonare. E adevărat, erau datorii din urmă, și atunci am reușit să mai stingem din ele, și am dat spațiu de respiro acestor furnizori. Un lucru similar ar trebui să-l facem și acum, și cred, sunt convins, din toate discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru Tanczos Barna, se pot găsi aceste soluții și trebuie să le găsim”, a precizat Burduja.





Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit recent despre ce se va întâmpla de la 1 aprilie cu consumatorii vulnerabili, atunci când Guvernul ar putea renunța la plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze. Ministrul Energiei spune că pe piață va exista o concurență între furnizori, iar prețurile ar putea chiar să scadă. În cazul în care totuși prețurile vor crește, guvernul este pregătit să îi ajute pe cei afectați de acest lucru. „Acei consumatori vulnerabili, cu venituri mici, cei pentru care plata acestor facturi reprezintă o povară în bugetul familiei, cei care după plata facturilor ar coborî sub pragul de sărăcie, aceștia vor fi protejați de Guvernul României, indiferent de cum va arăta schema”, a spus Burduja.