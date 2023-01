Cum ne investim economiile? Care este metoda cea mai sigură și mai profitabilă?

În prezent, relațiile dintre marile puteri ale lumii se rescriu, fluxurile mărfurilor de pe meridianele planetei își schimbă traseele, iar viața de zi cu zi este tot mai scumpă și mai nesigură.



Piața depozitelor bancare



În vremuri de restriște cum sunt acestea, populația este înclinată să pună un ban de o parte, temându-se că vor veni zile și mai negre. Fiecare dintre noi își pune întrebarea: cum e mai bine să-mi investesc economiile pentru ca valoarea lor să crească și, mai ales, pentru a fi în siguranță?





Astăzi, piața ne oferă mai multe soluții pentru a ne investi banii, iar plasarea lor în depozite bancare este modalitatea cea mai frecvent folosită de populație.





La data de 31 decembrie 2022, depozitele populației (în lei și valută) din băncile României însumau 302.789,5 milioane echivalent lei. Din total, 58,94% (respectiv 178.452,7 milioane) erau depozite în lei, iar 41,06% (respectiv 124.336,8 milioane echivalent lei) erau în valută. Față de aceeași lună din 2021, depozitele în lei au crescut cu 8,14%, în timp ce depozitele în valută au făcut un salt de 4,62%.



Trebuie să știți că doar depunerile bancare de până la 100.000 de euro sunt sigure în cazul falimentului băncii, fiind garantate de stat prin Fondul de Garantare. Pentru sumele ce depășesc acest plafon, calea recuperării trece prin Justiție, dar nu este prea sigură.





Randamentele, respectiv dobânzile depozitelor diferă de la o bancă la alta. Înainte de a alege instituția financiară la care să vă plasați economiile este bine să faceți o analiză a ofertelor afișate pe site-urile unităților bancare.



Iată, pe data de 29 ianuarie 2023, șase bănci comerciale aveau afișate următoarele dobânzi la depozitele în lei, pe un an: BCR – 7,00%; BRD – 7,00%; Banca Transilvania – 7,25%, Banca Raiffeisen – 7,25%, CEC Bank – 8,00%, Banca Românească – 8,25%.





Dar trebuie precizat că randamentele în lei oferite de băncile comerciale sunt cu mult mai mici decât inflația anuală. La sfârșitul lunii decembrie 2022, aceasta era mai mare cu 16,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cele șase bănci au afișat următoarele dobânzi la depozitele în euro, pe un an: BCR - 0,25%; BRD – 0,90%, Banca Transilvania – 1,50%; CEC Bank – 1,50%; Banca Românească – 1,60%; Banca Raiffeisen – 1,75%.



În fine, dobânzile oferite la depozitele în dolari pe un an prezintă o variație mare între cele șase bănci: BCR - 0,25%; BRD – 2,00 %; CEC Bank – 2,50%; Banca Raiffeisen – 2,75%; Banca Transilvania – 3,50%; Banca Românească – 3,60%.







În ce monedă să investim?



După cum se observă, dobânzile diferă nu doar de la o bancă la alta, dar și în funcție de moneda în care sunt plasate economiile. Desigur, ați vrea să știți care monedă vă asigură cel mai bun câștig, dacă vă investiți banii în depozitele bancare.



În intervalul 1 – 27 ianuarie 2023, euro s-a depreciat față de leu cu 0,71%. Dacă adăugați și dobânda pe un an a depozitului în euro, randamentul final obținut este mai slab decât cel oferit de majoritatea băncilor pentru depozitele în lei.



În schimb, dolarul s-a depreciat față de leu cu 3,93% în intervalul respectiv. Drept urmare, economisirea în dolari nu prea mai este avantajoasă pentru depunători, chiar dacă dobânzile oferite de bănci la depozitele în dolari variază între 0,25 și 3,50% pe an.







Investițiile bursiere, sub semnul riscului



După ce ne-am lămurit cum stau lucrurile pe piața bancară, vă invit să aruncăm o privire și pe bursă. Investițiile de pe piața de capital au un grad de risc mai ridicat, fiind supuse influenței mai multor factori externi și interni. În schimb se pot obține randamente cu mult mai mari decât dobânzile bancare.



Printre companiile listate care au înregistrat variații negative însemnate ale prețurilor acțiunilor în ianuarie 2023 s-au numărat: Oil Terminal (-11,80%), Banca Transilvania (-4,06%), Fondul Proprietatea (-1,91%), OMV Petrom (-1,32%) și Societatea Energetică Electrica (-0,60%).





În schimb, au înregistrat creșteri semnificative acțiunile companiilor: Romcarbon (+13,61%), Erste Group Bank (+13,08%), MedLife (+10,82%), Socep (+8,86%), Teraplast (+7,91%), Digi Communications (+7,86%), Purcări Wineries Public Company (+6,68%), Comvex (+2,56%), SNTGN Transgaz (+2,46%), Nuclearelectrica (+1,60%). BRD – Groupe Societe Generale (+0,89%) și SNGN Romgaz (+0,88%).



Cea mai sigură investiție



Cel mai sigur plasament, cu un randament avantajos este investiția în titluri de stat. Iată, în luna decembrie 2022 au putut fi achiziționate:



- titluri de stat „Tezaur”, în lei, cu dobânzi anuale de 7,65% pentru titlurile cu scadența de un an și 7,80% pentru cele cu scadența la doi ani.



- titluri de stat „Fidelisr”, în lei, cu scadențe de 1 an și 3 ani, cu dobânzi anuale de 7,65% și respectiv 8,00%, și titluri de stat în euro, cu scadențe de 1 an și 2 ani și dobândă anuală de 2,70%, respectiv 3,70%.







Aurul – tot mai scump



Aurul rămâne, în continuare o investiție sigură, mai ales în perioadele de criză, dar nu întotdeauna profitabilă. Dacă la începutul anului, pe 3 ianuarie 2023, gramul de aur se vindea cu 275,9130 lei, prețul lui a ajuns la 278,5647 lei, pe data de 27 ianuarie, fiind mai mare cu 0,96%.





Criza prețurilor energetice, ale materiilor prime și produselor alimentare este departe de final, chiar dacă, în debutul anului 2023, au apărut semne încurajatoare. Recesiunea economică globală se prelungește, pe fondul derulării războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Industrii întregi sunt în suferință, iar consumul populației și al agenților economici e în declin, dobânzile împrumuturilor bancare sunt înrobitoare, dolarul se luptă cu euro pentru putere, iar piețele internaționale de capital nu o duc prea bine.